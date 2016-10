Nationalrat – Troch: Nein zu fixem Beitritt zur Visegrad-Gruppe

Zu wenig politische Überschneidungen – „Beitritt wäre für Österreich nicht zukunftsweisend“

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratssitzung am Donnerstag hat sich SPÖ-Abgeordneter Harald Troch gegen einen Beitritt Österreichs zur Visegrad-Gruppe, wie es die FPÖ fordert, ausgesprochen. „Die SPÖ sagt ‚Ja‘ zu nachbarschaftlichen Kooperationen, aber klar ‚Nein‘ zu einem fixen Beitritt. Das wäre für Österreich nicht zukunftsweisend“, erklärte Troch. Der SPÖ-Abgeordnete verwies dabei auf die niedrige Dichte an politischen Gemeinsamkeiten mit den Visegrad-Ländern. ****

Troch stellte fest, dass die Interessen Österreichs sich nicht mit denen der der Visegrad-Gruppe zugehörigen Länder Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei überschneiden. Beispielsweise hätten sich die Visegrad-Staaten „ablehnend und negativ gegenüber dem österreichischen Lohn- und Sozialdumpinggesetz verhalten“, so der SPÖ-Abgeordnete. Dasselbe gelte für die Entsenderichtlinie. Auch die Friedens- und Militärpolitik habe wenig Überschneidungen. „Der Raketenschild in Polen und Tschechien ist eine Realität. Er wurde von den USA geschaffen und hat eine klare Ausrichtung gegen Russland“, erinnerte Troch.

Der SPÖ-Abgeordnete kritisierte die freiheitliche Partei für die „unehrliche und unredliche Umwerbung“ der Visegrad-Staaten, habe die FPÖ doch noch im Februar die sektorielle Schließung des Arbeitsmarktes auch für EU-BürgerInnen gefordert, die vor allem östliche Arbeitskräfte betreffen würde. „So funktioniert nachbarschaftliche Zusammenarbeit in Europa nicht“, stellte Troch klar. (Schluss) mr/ve

