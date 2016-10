Walser: Beschluss für Grabmal in Maly Trostinec ist erfreulich

Grüne fordern sofortige Klärung der Finanzierung

Wien (OTS) - „Der heutige Beschluss im Nationalrat, dass Österreich nach 75 Jahren in Maly Trostinec (Weißrussland) endlich ein Grabmal für die dort ermordeten ÖsterreicherInnen errichtet, freut mich ganz besonders. Aber ich fordere bei dieser Gelegenheit die Regierung auch auf, nun rasch die noch offene Frage der Finanzierung des Grabmals zu klären“, kommentiert der Grüne Nationalratsabgeordnete Harald Walser den heutigen einstimmigen Beschluss im Nationalrat, in dem die Regierung ersucht wird, auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Maly Trostinec ein Grabmal für die ca. 13.000 ermordeten ÖsterreicherInnen zu errichten.

Walser verweist darauf, dass Maly Trostinec bis heute ein im österreichischen Gedächtnis wenig bekannter Ort ist, obwohl es kein anderes Lager gibt, in dem so viele österreichische Juden und Jüdinnen ermordet wurden wie in Maly Trostinec. Es ist der Initiative von Waltraud Barton mit ihrem Verein IM-MER zu verdanken, dass dieser Ort des Grauens in das österreichische Gedächtnis geholt wurde. Für Walser ist nun aber die Republik gefordert: „Sie muss dafür sorgen, dass die Opfer auch endlich ein würdiges Grabmal erhalten. Am 5. Oktober 1942 fuhr der letzte Deportationszug aus Wien nach Maly Trostinec. Der Oktober 2017 wäre daher ein würdiges Datum für die Einweihung eines österreichischen Grabmals. Denn was für gefallene Soldaten möglich ist und durch die Kriegsgräberfürsorge gewährleistet wird, muss selbstverständlich auch für die Opfer der Shoa gelten.“

