Gibt es eine populistische Erinnerungspolitik?

Simon Wiesenthal Lecture von Jan-Werner Müller, Professor für Politische Theorie an der Universität Princeton.

Wien (OTS) - Überall auf der Welt, so heißt es häufig, seien Populisten auf dem Vormarsch (und in manchen Ländern regieren sie schon). Eine erstaunlich wenig diskutierte Frage ist dabei: Gibt es eine spezifisch populistische Geschichts- und Erinnerungspolitik? Sind Populisten vielleicht immer darauf aus, eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu unterbinden, oder liegen die Dinge komplizierter? Der Vortrag entwickelt einen klar abgrenzbaren Begriff von Populismus; insbesondere soll gezeigt werden, dass Populisten immer eine Form von auf Ausschließung abzielender Identitätspolitik betreiben. Vor diesem theoretischen Hintergrund soll dann an verschiedenen historischen und aktuellen Beispielen gezeigt werden, welche Geschichtsbilder Populisten präsentieren und wie sie auch Gesetze und staatliche Ressourcen einsetzen, um diese möglichst verbindlich zu machen. Dieses Vorgehen wirft auch noch einmal die grundsätzliche Frage nach der Legitimität von strafrechtlichen „Erinnerungsgesetzen“ auf.

Jan-Werner Müller, Politikwissenschafter, Professor für Politische Theorie an der Universität Princeton, derzeit Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien. Zuletzt erschienene Publikationen: "Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert", Berlin 2013; "Was ist Populismus? Ein Essay", Berlin 2016.

Gibt es eine populistische Erinnerungspolitik?



Vortrag von Jan-Werner Müller, Professor für Politische Theorie an

der Universität Princeton, im Rahmen der vom Wiener Wiesenthal

Institut für Holocaust-Studien (VWI) veranstalteten Reihe "Simon

Wiesenthal Lectures".



Moderation: Éva Kovács, Wiener Wiesenthal Institut für

Holocaust-Studien (VWI).



Datum: 20.10.2016, 18:30 - 20:00 Uhr



Ort:

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Dachfoyer

Minoritenplatz 1, 1010 Wien



Url: www.vwi.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Dr. Jana Starek

+43-1-890 15 14-300

jana.starek @ vwi.ac.at

www.vwi.ac.at