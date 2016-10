Goldener Ehrenschild der Österreichischen Jungarbeiterbewegung für Hans Niessl und Dr. Erwin Pröll

Überreichung bei einem Festakt am 17. Oktober 2016 in Wien

Wien (OTS) - Die ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung, eine der größten gemeinnützigen Heimträger-Organisationen Österreichs, überreicht ihre höchste Auszeichnung: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl und der niederösterreichische Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll erhalten den „Goldenen Ehrenschild“ verbunden mit der Ehrenmitgliedschaft. Die Überreichung findet im Rahmen eines Festaktes am Montag, den 17. Oktober 2016, um 19:30 Uhr im Schloss Miller-Aichholz des ÖJAB-Europahauses Dr. Bruno Buchwieser, Linzer Straße 429, 1140 Wien, statt.

Beide Landeshauptleute haben sich persönlich und langfristig für soziale Projekte vor allem im Wohnheimbereich engagiert. Als Laudatoren werden Präsident Wilhelm Perkowitsch und Ehrenpräsident Eduard Schüssler diese Leistungen ausführlich hervorheben.

Der Goldene Ehrenschild wird über Beschluss des ÖJAB-Präsidiums Persönlichkeiten zuteil, die sich in herausragender Weise für den sozialen Auftrag der ÖJAB kontinuierlich und beständig über Jahrzehnte eingesetzt haben. Mit dieser Ehrung sind tiefer Dank und höchste Anerkennung verbunden.

Die Österreichische Jungarbeiterbewegung feiert derzeit ihr 70-jähriges Bestehen. Gegründet wurde der parteipolitisch und konfessionell unabhängige Verein 1946 beim Wiederaufbau des Wiener Stephansdomes von Dr. Bruno Buchwieser und jungen Bauarbeitern, vor allem aus dem Burgenland und aus Niederösterreich. In diesen sieben Jahrzehnten hat die ÖJAB ihren Goldenen Ehrenschild an bedeutende Persönlichkeiten verliehen, darunter etwa Leopold Figl, Hermann Gmeiner, Dr. Rudolf Kirchschläger, Mag. Siegfried Ludwig, Karl Stix und Dr. Christian Konrad.

Heute betreibt der gemeinnützige Verein 24 Wohnheime für 4.200 Studierende und Jugendliche in Österreich, drei Wohn- und Pflegeheime für 470 ältere Menschen und ein Wohnheim für Asylwerber. Weiters bietet er Hauskrankenpflege und Plätze in zwei Generationen-Wohngemeinschaften an und qualifiziert jährlich rund 1.000 Jugendliche und Erwachsene in Kursmaßnahmen für den Arbeitsmarkt.

In den Studierenden- und Jugendwohnheimen werden Jugendprojekte und gemeinsame Aktivitäten organisiert, vor allem im kulturellen und sportlichen Bereich. Im Berufspädagogischen Institut der ÖJAB und in „Produktionsschulen“ in Niederösterreich erhalten Jugendliche und Erwachsene aus schwierigem sozialem Umfeld Berufsausbildung und Unterstützung für ein selbständiges Arbeitsleben, beispielsweise auch Flüchtlinge durch Kompetenzchecks. In den Wohn- und Pflegeheimen für ältere Menschen, darunter das ÖJAB-Haus St. Franziskus im burgenländischen Güssing, finden generationenübergreifende Aktivitäten statt. Darüber hinaus ist der Verein, der 580 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, in der europäischen und internationalen Bildungsarbeit und in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Als Jugendorganisation ist die ÖJAB Mitglied der Österreichischen Bundesjugendvertretung.

Weitere Bilder sind nach der Veranstaltung verfügbar unter:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8330

Festakt: Ehrenschild der Jungarbeiterbewegung für Hans Niessl und Dr.

Erwin Pröll



Datum: 17.10.2016, 19:30 - 21:00 Uhr



Ort:

ÖJAB-Europahaus Bruno Buchwieser Schloss Miller-Aichholz

Linzer Straße 429, 1140 Wien



