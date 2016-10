Nicole Gretz-Blanckenstein wird bz-Chefredakteurin

Wien (OTS) - Nicole Gretz-Blanckenstein (39) übernimmt Anfang November die Chefredaktion der bz- Wiener Bezirkszeitung. Sie folgt Christoph Schwarz nach, der die bz Ende September im besten Einvernehmen verlassen hat.

„Wir freuen uns, dass wir mit Nicole Gretz-Blanckenstein eine versierte Journalistin, die mit dem Lokaljournalismus bestens vertraut ist und sich in der Wiener Medienlandschaft hervorragend auskennt, für die bz-Wiener Bezirkszeitung gewinnen konnten. Sie verfügt über ein relevantes Netzwerk und hat in der Vergangenheit viel Erfahrung im strategisch-konzeptionellen Bereich gesammelt. Davon erhoffen wir uns neue Impulse für unsere Produkte. Mit ihr werden wir das fortsetzen, was wir schon seit Jahren erfolgreich tun:

Nämlich der mediale Nahversorger für alle Wienerinnen und Wiener sein”, so bz-Geschäftsführer Maximilian Schulyok zur Bestellung von Gretz-Blanckenstein zur Chefredakteurin.

„In einer zunehmend globalisierten Welt steigt die Sehnsucht der Menschen nach lokalen Haltegriffen. Genau so ein Haltegriff wollen wir sein, indem wir eine Gebrauchsanweisung für die Stadt bieten und ein Navi durch die Grätzl sind. Die bz ist für mich ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die gerne in Wien leben und wissen wollen, was in ihrer Stadt, in ihrem Grätzl passiert”, kommentiert Nicole Gretz-Blanckenstein ihren Wechsel zur bz-Wiener Bezirkszeitung.

Die gebürtige Wienerin ist seit 20 Jahren in der Medienbranche tätig. Nach Erfahrungen beim Magazin Format der Verlagsgruppe News heuerte sie 2003 beim neuen Wiener Stadtsender Puls TV an, der seit 2007 Teil der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe ist. Dort baute sie die Sendungen „Stadtreport” und „in action” auf. 2012 wechselte sie dann als Senderchefin zu schau TV. Ihre neue Aufgabe bei der bz-Wiener Bezirkszeitung sieht Gretz-Blanckenstein als „Herzensangelegenheit” und spannende Herausforderung.

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 129 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at und grazer.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der Mini Med Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt und gesund.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

