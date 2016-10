Lopatka: Wir sagen "Nein" zum Vollbeitritt der Türkei zur EU

"Maßgeschneiderte Partnerschaft", da Türkei wichtiger wirtschaftlicher Partner für die EU und Österreich sei

Wien (OTS) - Die Türkei stehe seit Monaten mehrfach im Fokus Europas, betonte heute ÖVP-Klubobmann und außenpolitische Sprecher Dr. Reinhold Lopatka im österreichischen Parlament. "Im Sommer hat der türkische Präsident Erdogan ein Gesetz unterschrieben, das die Strafverfolgung der regierungskritischen Parlamentarier ermöglicht. Trotz heftiger internationaler Kritik ist Erdogan nicht davon abzubringen gewesen, dieses umstrittene Immunitätsgesetz zu unterzeichnen", so Lopatka.

Es sei inakzeptabel, dass Abgeordnete wegen regierungskritischer Aussagen inhaftiert werden können. Gleichzeitig wolle Erdogan, dass die Türkei Vollmitglied der EU werde. Der ÖVP-Klubobmann betont: "Das passt nicht zusammen. Nach den Vorkommnissen in diesem Jahr – den Grundrechtsverletzungen vor und nach dem versuchten Militärputsch – ist es klar wie nie zuvor: Es kann keinen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union geben."

Es gebe noch viele Politiker in Europa, die nach wie vor betonen, dass Beitrittsverhandlungen geführt werden müssten. Lopatka: "Am Ende ist aber allen klar: Es wird diesen Beitritt nicht geben. Das wissen wir. Das sollten wir so aussprechen." Er halte es hier so wie Außenminister Sebastian Kurz, der dies ebenso betont habe.

"Sebastian Kurz hat allerdings auch eine 'maßgeschneiderte Partnerschaft' gefordert. Denn die Türkei ist ein wichtiger wirtschaftlicher und regionaler Partner für die EU und Österreich. In der Frage der Türkei gilt, was für die ÖVP in allen Belangen gilt:

Wir müssen Grenzen setzen, um Sicherheit zu geben Wir sagen 'Nein' zum Vollbeitritt der Türkei zur EU", so der ÖVP-Klubobmann abschließend.

