FPÖ-Kassegger: Die „Und täglich grüßt das Murmeltier“-Effekte bei Budgetreden des Finanzministers

Wien (OTS) - „Diese Bundesregierung ist nicht in der Lage, die dringend notwendigen Reformen in den Bereichen Pensionen, Gesundheit, Bildung und Effizienz in der Verwaltung wirklich strukturell anzugehen. Somit haben wir immer wieder die ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘-Effekte bei den Budgetreden des Finanzministers. Der Unterschied zwischen der Rede des Vorjahres und der heurigen Rede ist nämlich kaum erkennbar“, stellte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger in seinem Debattenbeitrag fest.

Kassegger hegt auch bei der Senkung der Lohnnebenkosten den leichten Verdacht, dass in diesem Fall wieder ein ‚linke Tasche, rechte Tasche'-Spiel stattfinde. „Der Ausgleichsfonds im FLAF war mit drei Milliarden überschuldet und es hat einen Plan gegeben, diese Schulden bis zum Jahr 2018 auszugleichen. Wir werden uns die Entwicklung des Ausgleichfonds sehr genau ansehen. Ich bezweifle aber, dass hier ein Abbau der Schulden angegangen wird. Es wird höchstwahrscheinlich wiederum auf Schulden basierend eine Senkung der Lohnnebenkosten gemacht.“

„Rot und Schwarz müssen eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten in den ersten drei Jahren für alle Neugründer und eine Erleichterung im Bereich des privaten Risikokapitals mittels steuerlicher Begünstigungen genauso angehen, wie etwa echte Steuer- und Abgabenentlastungen, eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, eine Abschaffung der kalten Progression, eine Streichung der Mindest-KöSt, eine Vereinfachung des Steuerrechts, eine Abschaffung der Bagatellsteuern oder eine Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren. Der Finanzminister muss sich für diese Maßnahmen Freiräume schaffen und das geht nur, indem er die angesprochenen strukturellen Reformen aber endlich angeht“, erklärte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

