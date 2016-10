Haubner: Stabiles Budget mit wichtigen Maßnahmen für Wirtschaftsstandort

Größte Lohnnebenkostensenkung der letzten Jahrzehnte – Maßnahmenpaket für Forschung, Start-Ups und KMU– Investitionsklima muss besser werden – weiterhin Reformbedarf

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Als „stabiles Budget“ bezeichnete Wirtschaftsbund-Generalsekretär Abg. Peter Haubner in seiner heutigen Parlamentsrede den von Finanzminister Hans Jörg Schelling präsentierten Budgetvorschlag für 2017. Besonders positiv hob Haubner die Maßnahmen für die Wirtschaft und den Forschungsbereich hervor. „Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und fördern das wirtschaftliche Wachstum“, so Haubner. Die vorgesehene Lohnnebenkostensenkung von insgesamt einer Milliarde Euro sei eine der größten der vergangenen Jahre. „Damit entlasten wir vor allem unsere kleinen und mittleren Betriebe erheblich. Das war auch dringend notwendig. Denn sie sind es, die unsere Wirtschaft tragen und für Beschäftigung sorgen. Hier müssen wir noch weitere Entlastungsschritte setzen“, so Haubner.

Auch die im Budget vorgesehenen Investitionen in Forschung und Entwicklung seien von großer Wichtigkeit. „Durch die Anhebung der Forschungsprämie, Investitionen in die Digitalisierungsoffensive und mehr Mittel für Universitäten setzen wir wichtige Schritte für den Innovationsstandort Österreich. Wir wollen schließlich, dass Österreich vom Innovation-Follower zum Innovation-Leader aufsteigt“, betont Haubner. Als ebenfalls essenziell für zukünftige Erfolge sieht Haubner die im Budget enthaltenen Anreize für Neugründer und Start-Ups. „Unser Ziel ist es auch, Österreich zum Start-Up-Hub von Europa zu machen. Mit diesem Budget legen wir die Grundsteine dafür“, bekräftigt der Wirtschaftsbund-General. Handlungsbedarf gäbe es allerdings im Bereich Investitionen. „Hier hinken wir hinterher. Da muss sich das Klima verbessern. Wir müssen gezielte Anreize wie z.B. eine Investitionszuwachsprämie setzen, um wieder Motivation zur Investition zu schaffen“, so Haubner.

Eine klare Ablehnung des Wirtschaftsbundes gibt es zum Thema neue Steuern. „Wir sind bereits ein Hochsteuerland. Wie müssen Steuern senken, statt sie weiter in die Höhe treiben zu wollen“, so Haubner, der in puncto Maschinensteuer festhält: „Maschinen zahlen keine Steuern. Diese zahlen wieder die Unternehmer, und die müssen schon genug Abgaben leisten. Mit uns wird es eine solche Steuer sicher nicht geben“. Abschließend mahnt der Wirtschaftsbund-General noch Reformmaßnahmen ein. „Hier gibt es Bedarf in allen Bereichen – von Pensionen, über Verwaltung und Arbeitsmarkt. Es wäre schön, wenn sich hier der Koalitionspartner auch endlich etwas bewegen würde statt fortwährend wegzuschauen und schönzureden.“

