Nationalrat – Kern: Gemeinsam erarbeitetes Budget ist solide, „aber ein solides Budget ist nicht gut genug“

Bereitschaft zu Investitionen forcieren – Reformtempo erhöhen - Förderungen auf Wirksamkeit prüfen – mit Klientelismus aufräumen

Wien (OTS/SK) - „Wir stehen zu diesem gemeinsam erarbeiteten Budget“, stellte Bundeskanzler Kern heute im Nationalrat in der Budgetdebatte klar. Es weise viele Verbesserungen gegenüber dem Finanzrahmengesetz auf und zeige die „Bereitschaft, sorgfältig und sparsam mit dem Steuergeld umzugehen“. Mit der Reduktion der Staatsschuldenquote könne man zufrieden sein. „Es ist ein solides Budget, aber ein solides Budget ist nicht genug“, stellte Kern klar. Man müsse die Konsolidierung weiter vorantreiben, gleichzeitig aber auch für Wirtschaftswachstum und Konjunkturbelebung sorgen, unterstrich der Kanzler. Dazu brauche es Investitionen in Bildung, Arbeitsmarktmaßnahmen, eine Verschränkung von privaten und öffentlichen Investitionen und einen attraktiven Wirtschaftsstandort, so Kern. ****

Die Pensionen entwickeln sich besser als erwartet, daher sind für die Finanzierung rund 600 Mio. Euro weniger notwendig als im Frühjahr gedacht. Das sei das Ergebnis von gezielten Maßnahmen, so Kern. Die größte Herausforderung stelle derzeit der Arbeitsmarkt dar. Mit Mitteln für eine aktive Arbeitsmarktpolitik, für die Finanzierung der Ausbildungspflicht und für das Start-up-Paket trage das aktuelle Budget eine gut ablesbare Handschrift. Auch für die Bildung und den Sicherheitsbereich gibt es mehr Geld. Dieses fließe unter anderem in eine Aufstockung des Personalstandes.

Das Budget bringe noch keinen großen Durchbruch, räumte Kern ein. Aber es setze „Akzente, die in die richtige Richtung laufen“. Dieses Budget sei „die Pflicht, aber die Kür muss kommen“, machte der Kanzler deutlich. Das Finanzrahmengesetz im nächsten Frühjahr werde zeigen, „ob wir reformwillig sind und auch in der Lage, das umzusetzen“, so Kern, der ein höheres Reformtempo einmahnt: „Reformen im Schlafwagentempo bringen uns nicht weiter.“

Was Österreich dagegen weiterbringe sei die Ankurbelung der Wirtschaft. Beschäftigung und Wirtschaftswachstum seien dabei die Schlüsselfaktoren, um die Probleme in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Pensionen oder Gesundheit zu lösen. „Die wichtigste Aufgabe lautet daher: Beschäftigung schaffen, Beschäftigung schaffen und Beschäftigung schaffen“, unterstrich Kern. Wer das nicht ernst nehme, betreibe „Politik der Zukunftsvergessenheit“. Dazu brauche es eine Kooperation mit der Privatwirtschaft und eine stärkere Verschränkung mit Investitionen der öffentlichen Hand. Die Investitionen in die Infrastruktur – in Straße und Schiene, aber auch im Bereich der Telekommunikationstechnologien - seien hierfür ein positives Beispiel: „Die Digitalisierung kommt. Dieser Notwendigkeit müssen wir uns stellen.“ Daher sei der Breitbandausbau, für den der Bund bis 2020 eine Mrd. Euro zur Verfügung stellt, so wichtig, sagte Kern.

Die Österreichischen Bundesbahnen seien ein weiteres erfolgreiches Beispiel, auf das Österreich stolz sein könne, betonte Kern. Für die Klagen einiger, dass die Aufwendungen für die ÖBB zu hoch seien, zeigte der Kanzler kein Verständnis. Investitionen in die ÖBB und damit in eine gute Infrastruktur schaffen die Voraussetzung für einen attraktiven Wirtschaftsstandort und lösen weitere Investitionen aus. Dies sei Geld, das in die österreichische Wirtschaft gehe, in Unternehmen wie VOEST, Kapsch, Strabag oder Siemens, „da stehen zehntausende Arbeitsplätze dahinter und erfolgreiche Exportprojekte“, machte Kern deutlich. Wer diese Investitionen abdrehen wolle, schade nicht in erster Linie den ÖBB, „sondern der österreichischen Wirtschaft“.

Die Wirtschaftspolitik der Zukunft müsse den Menschen ins Zentrum stellen, fordert Kern: „Ziel muss es sein, die Wirtschaft so zu gestalten, dass alle davon profitieren, nicht nur einige wenige.“ So liege die Lösung der Pensionsfrage weniger in Pensionsreformen, die auch notwendig seien, sondern vielmehr in der Schaffung von Arbeitsplätzen, von denen die Menschen auch leben können. „1,4 Mio. Menschen in Österreich arbeiten in Teilzeit oder in Ein-Personen-Unternehmen. Viele tun das nicht freiwillig, sondern weil sie keine ordentlichen Jobs finden.“ Diese Menschen können weniger Beitrag in den Pensionstopf zahlen und seien dem Risiko der Altersarmut ausgesetzt.

„Wenn wir über Effizienz reden, dürfen wir nicht über schwarze oder rote Projekt reden“, fordert Kern. Man müsse sich vielmehr konsequent und gründlich anschauen, welche Ausgaben des Bundes welche Wirkungen erzielen. Dazu gehöre die Wirtschaftsförderung, Familienförderung oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung: „Wie viele Arbeitsplätze werden wirklich damit geschaffen? Warum ist es so, dass wir in der Familienpolitik hohe Ausgaben haben, aber zu wenig Kinder geboren werden?“ Es gehe nicht darum, Investitionen in die ÖBB gegen Förderungen etwa in die Landwirtschaft auszuspielen, sondern darum, „mit dem Klientelismus aufzuräumen“, stellte der Kanzler klar. Dazu müssen beide Regierungsparteien – SPÖ wie ÖVP - über ihren Schatten springen. Das gelte nicht nur für den Bereich Landwirtschaft, sondern auch, wenn es um die Finanzierung der Ganztagsschule, den Gesundheitsbereich oder etwa die Ökostromförderung geht.

Um für einen guten Wirtschaftsstandort zu sorgen, „müssen wir permanent an der Schraube drehen. Andere schlafen auch nicht“, machte Kern deutlich. „Schauen wir uns an, was wir da wirklich fördern, was uns wirklich weiterbringt und was in Wahrheit verdeckte Subventionen sind“, forderte Kern. Angesichts der Kürze der Zeit könne man mit dem Budget zufrieden sein, längerfristig brauche es eine noch klarere Handschrift, so der Kanzler. (Schluss) sc/bj

