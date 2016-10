Budget - Stronach/Weigerstorfer/Steinbichler: Kritik an Reformunwilligkeit der Regierung

Zukunftsorientierte Umweltpolitik gefordert; mehr Fairness bei Pensions- und Steuersystemen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung bleibt leider ihrer Linie treu. Abwarten und schauen, was kommt. Denn ein „Gewinner“ ist die Umwelt auch bei diesem Budget nicht“, kritisierte Team Stronach Umweltsprecherin Ulla Weigerstorfer in ihrem Debattenbeitrag die neuerliche Kürzung des Umweltbudgets um 20 Millionen Euro. Und weiter: „Zukunftsorientierte Umweltpolitik muss anders aussehen. Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen“, so Weigerstorfer.

Bereits im letzten Jahr wurde das Umweltbudget in wesentlichen Punkten gekürzt, was nicht nur klimapolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch kontraproduktiv gewesen sei. „Fakt ist: Diese Art von Umweltpolitik brachte 2,5 Millionen Tonnen weniger CO2-Einsparungen. Das ist mehr, als wir uns bis 2020 an Einsparungen vorgenommen haben. Und mindestens 7.500 weniger Arbeitsplätze, die geschaffen werden“, so die Team Stronach Umweltsprecherin. Vorschläge der Opposition werden im Ausschuss regelmäßig vertagt, obwohl „jeder Euro, der in die Umweltförderungsprogramme fließt, fließt sechsfach an den Staat zurück“, erinnerte Weigerstorfer und forderte einen Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Umwelt.

Kritik übte auch Team Stronach Wirtschaftssprecher Leo Steinbichler an der Reformunwilligkeit der Regierung. „Dieses Mal wird noch die Hypo-Alpe-Adria als Ausrede hergenommen, dabei soll diese doch nur ablenken. Denn deren Kosten könnte man leicht durch Einsparungen im Bereich Pflege und Gesundheit durch die notwendige Zusammenlegung der Sozialversicherungen ausgleichen“, rechnete der Team Stronach Wirtschaftssprecher vor.

Derzeit gelte allzu oft das Prinzip „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“. Steinbichler forderte daher mehr Fairness im Pensions- und Steuersystem. „Warum können täglich 62.000 Frachtschiffe unbesteuert durch die Weltmeere fahren? Warum wird hier nicht fair besteuert? Warum wird dem kleinen Mopedfahrer, wenn er seine Prämie nicht bezahlt, das Kennzeichen sofort abmontiert?“ Man dürfe der Globalisierung und den Großkonzernen nicht alles opfern, mahnte Steinbichler und forderte: „Die Regionalität und der Mensch müssen wieder in den Mittelpunkt!“

