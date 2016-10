Nationalrat – Feichtinger fordert „mehr Mut beim Klimaschutz“

Wien (OTS/SK) - „Ich hätte mir gewünscht, dass wir bereits im Bundesbudget 2017 erste Ansätze im Hinblick auf die Ziele des Klimavertrages formulieren können“, sagte SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger am Donnerstag in der Debatte zum Budget 2017. Finanzminister Schelling hatte am Vortag bei seiner Budgetrede angekündigt, die Klima- und Energiestrategie erst beim nächsten Bundesfinanzrahmen zu berücksichtigen, da diese erst im Frühjahr 2017 von Umweltminister Rupprechter präsentiert wird. Mit einem Zitat von William Shakespeare, „Es steigt der Mut mit der Gelegenheit“, fordert Feichtinger dazu auf, im Klimaschutz Mut zu zeigen. ****

Was das Umweltbudget insgesamt betrifft, ist dieses etwas niedriger als im Bundesvoranschlag für 2016, erläuterte der SPÖ-Abgeordnete. Insgesamt beträgt es 808,2 Mio. Euro; um 19,3 Mio. Euro weniger als 2016. Feichtinger zeigte einzelne Veränderungen im Budget auf: So kann im Bereich der Altlastensanierung ein höherer Ansatz verzeichnet werden (1 Million Euro), unverändert sind die Auszahlungen bei Strahlenschutz, Chemie und Abfall. Reduzierungen gibt es bei der Förderung der Siedlungswasserwirtschaft (8,7 Millionen) und beim nachhaltigen Natur- und Umweltschutz (7,5 Millionen Euro). (Schluss) mkt/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum