FEMtech: Biotechnologin Birgit Krenn ist FEMtech-Expertin des Monats Oktober

Wien (OTS) - Die Biotechnologin Birgit Krenn wurde von der FEMtech-Jury zur Expertin des Monats Oktober gewählt. Die 37-jährige Steirerin arbeitet beim österreichischen Technologieunternehmen VTU-Engineering GmbH an technischen und wissenschaftlichen Studien unmittelbar vor der behördlichen Einreichung von Biopharmazeutika. „Unsere Studien sollen garantieren, dass Patientinnen und Patienten sichere und verlässliche Medikamente erhalten“, erklärt Krenn ihre Rolle bei der Entwicklung von Arzneimitteln, die unter anderem auf Basis von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Diese Medikamente können etwa als Therapieoption bei Krebs oder Autoimmunkrankheiten eingesetzt werden. ****

Als Teamleiterin im Bereich Prozessvalidierung und Prozesscharakterisierung ist Krenn eine von mehr als 400 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei VTU-Engineering GmbH. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet. Nachholbedarf sieht Krenn aber – wie in der gesamten Branche – beim Frauenanteil in Leitungspositionen. „Frauen haben in Naturwissenschaft und Technik nach wie vor eine besondere Rolle. Sie stehen entweder im Rampenlicht oder am Prüfstand und können nicht, wie die meisten Männer in diesen Unternehmen, unbehelligt ihren Weg gehen“, so Krenn, die auch fehlende weibliche Role-Models als Grund für dieses Ungleichgewicht sieht.

Krenn studierte Technische Chemie/Biotechnologie an der Technischen Universität (TU) Graz. Seit 2006 arbeitet sie bei VTU Engineering GmbH, davor war sie Projektmanagerin für pharmazeutische Produkte bei der Fresenius-Kabi Austria GmbH und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Zellkultur bei der EccoCell Biotechnologie GmbH. Bis 2013 hat Krenn zudem im Studienzweig „Umwelt und Verfahrenstechnik“ an der Fachhochschule Joanneum in Graz Produktionstechnik und Organisation unterrichtet.

Um die Leistungen von Frauen im Forschungs- und Technologiebereich sichtbar zu machen, zeichnet das bmvit seit 2005 Frauen aus der FEMtech-Expertinnendatenbank aus. Monatlich werden drei Fachfrauen aus der FEMtech-Expertinnendatenbank nominiert. Eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements wählt die FEMtech-Expertin des Monats aus. Das ausführliche Porträt der "FEMtech-Expertin des Monats" finden Sie auf www.femtech.at.

Mit FEMtech unterstützt das bmvit Frauen in Forschung und Technologie und schafft Chancengleichheit in der industriellen und außeruniversitären Forschung. FEMtech setzt Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung, zur Sensibilisierung, zur Sichtbarmachung sowie zur Förderung der Karrieren von Frauen in Forschung und Technologie. (Schluss)

