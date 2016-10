Q-Check Roadshow: Flucht in Sachwerte bleibt alternativlos

Wien (OTS) - Bei der Q-Check Roadshow im Wiener Hotel Imperial, veranstaltet von DerBörsianer und Metrum Communications, ging es am Mittwochabend um die Suche nach attraktiven Investmentchancen in einem anhaltend volatilen Umfeld. Dabei war sich die Mehrheit der am Podium vertretenen Analageexperten einig: Das andauernde Zinstief und die hohe Unsicherheit an den Märkten sprechen weiterhin für handfeste Investments – nämlich Sachwerte. Im Fokus standen dabei Aktien mit hoher Dividendenrendite und Immobilien. Letzteres unterstrichen auch die Immobilien-CEOs Thomas Winkler und Peter Ulm.

Eduard Berger, Vorstandsmitglied der Wiener Privatbank SE, eröffnete die Diskussionsrunde mit klaren Worten: “Wir investieren vor allem in Sachwerte: Aktien und Immobilien.” Wobei er die weitverbreiteten Sorgen um eine mögliche Blasenbildung an den Immobilienmärken relativierte: “Es kommt darauf an, wo man sich bewegt. Das City Apartment in London ist natürlich anders bewertet als die Wohnung in Leipzig.”

Für Harald Egger, Chef-Analyst bei Erste Asset Management, sind die Unternehmensgewinne eine zentrale Größe für die Anlagestrategie. Diese würden bereits seit längerem nach unten tendieren, weshalb er zur Vorsicht mahnt: “Wir sind unter den gegebenen Bedingungen eher vorsichtig und bevorzugen Aktien mit einer guten Gewinn- und Dividendenentwicklung.”

Johannes Rogy, Head of Fund Distribution bei Nordea Investment Funds, schwört hingegen auf Makro- und Mulit-Asset-Produkte, die derzeit am erfolgversprechendsten seien: „An den Märkten wird die Einzeltitelanalyse nicht belohnt, Fundamentalansätze funktionieren momentan nicht.“ Als regionale Präferenz nannte Rogy Südamerika, denn: „die Märkte liegen dort am Boden.“

Besorgt über die aktuelle Marktsituation äußerte sich Roland Schmidt, Business Development Director bei Carmignac. Er sieht verzerrte Bewertungen, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen, infolge der massiven gelpolitischen Lockerungen: “Die Kurse haben sich stark nach oben bewegt, in einer Zeit, in der die Profitmargen gesunken sind. Das ist eine sehr toxische Schere.”

Zuversichtlich zeigte sich Thomas Winkler, Vorstandsvorsitzender der UBM Development AG. Denn im Immobiliengeschäft stoße man bei Investoren und Banken auf offene Ohren: „Wir sehen derzeit eine Flucht in Sachwerte wie Immobilien und können uns sehr günstig finanzieren.“ Winkler möchte einen klaren Fokus auf die Umsetzung der bestehenden Strategie setzen. "Für UBM gilt weiterhin eine auf vier Säulen beruhende Strategie: Fokus auf die drei Heimmärkte Österreich, Deutschland und Polen, drei Asset-Klassen Hotel, Büro und Wohnen, Risikoausgleich mit Partnern durch den Asset-light Ansatz und Entschuldung.“ Gefragt nach dem Ausblick fügte Winkler hinzu: "Unsere goldene Regel lautet ‚Liefern und Erklären‘. Hauptthema bleibt die Entschuldung, die wir durch die Reduzierung des Bestands forcieren wollen."

Auch Peter Ulm, Vorstandsvorsitzender bei 6B47 Real Estate Investors AG, sieht sein Unternehmen gut aufgestellt: „Der Markt bewegt sich zu unseren Gunsten und wir nutzen die besten Möglichkeiten. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir mit unserem Know-how Immobilienprojekte in Österreich, Deutschland und Polen erfolgreich umsetzen können.“ Diesen Weg will man weitergehen und daher auch die Eigenkapitalbasis stärken. Ulm: „Wir haben für unsere Anleger zuletzt deutlich zweistellige Eigenkapitalrenditen erwirtschaftet und eine prall gefüllte Development-Pipeline. Das Umfeld ist sehr gut. Wann, wenn nicht jetzt ist die Zeit reif, um den nächsten Wachstumsschritt zu setzen.“ Ein späterer Börsengang sei dabei nicht ausgeschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Dominik Hojas

DerBörsianer

Tel.: +43 (0) 1 920 523 4

d.hojas @ derboersianer.com

www.derboersianer.com



Roland Mayrl

Metrum Communications

+43/1/504 69 87-331

r.mayrl @ metrum.at

www.metrum.at