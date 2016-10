SP-Mörk: Mindestsicherung schützt vor allem Wienerinnen und Wiener vor Armut und Obdachlosigkeit

Herausforderung Mindestsicherung braucht sachliche Lösungen anstatt politisches Geplänkel auf Kosten der Schwächsten

Wien (OTS) - „Für die FPÖ gibt es in ihrer politischen Weltanschauung nur die Flüchtlinge als Sündenböcke, die für alles herhalten müssen. Dass die Realität und damit auch der Zuwachs in der Mindestsicherung durchaus komplexer ist, wird von der FPÖ wie immer konsequent ignoriert“, reagiert SPÖ-Gemeinderätin Gabriele Mörk auf die nunmehr fast schon täglichen Angriffe von ÖVP und FPÖ auf die Mindestsicherung. „Niemand in der SPÖ leugnet, dass der Zuwachs an BezieherInnen eine Herausforderung ist. Um diese meistern zu können, ist eine verantwortungsvolle Politik gefragt. Politisches Geplänkel auf Kosten der Schwächsten bringt niemandem etwas“, führt Mörk weiter aus. Es brauche Veränderungen in der Mindestsicherung wie die Konzentration auf mehr Sachleistungen oder spezielle Angebote, um vor allem bei jungen Menschen eine Verfestigung zu vermeiden.

Mörk weiter: „FPÖ und ÖVP muss aber auch klar sein, dass die Mindestsicherung als letztes soziales Netz weder für den angespannten Arbeitsmarkt noch für die schlechte Wirtschaftslage - geschweige denn für die Kriege in dieser Welt - zur Verantwortung gezogen werden kann. Wenn die vorgelagerten Systeme auslassen oder nicht mehr funktionieren, dann erst kommt die Mindestsicherung ins Spiel. Sie schützt vor allem Wienerinnen und Wiener vor Armut und Obdachlosigkeit. Entweder weil diese selber Leistungen der Mindestsicherung beziehen, oder weil nur ein funktionierendes soziales Netz Kriminalität und Slums verhindert. Eine Politik à la FPÖ und ÖVP bringt keiner Wienerin, keinem Wiener auch nur einen Cent mehr aufs Konto, man würde ihnen aber das hohe Gut des sozialen Friedens und der Sicherheit nehmen. Einer solchen Politik stimmt die SPÖ sicherlich nicht zu“, so die Gemeinderätin abschließend.

