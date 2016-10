Zusammensingen und Zusammenleben in Wien

Am 20. Oktober lädt wienXtra zum Singalong in der Brunnenpassage ein. Die Veranstaltung ist Teil des wienXtra-Schwerpunktes Flucht, Asyl und Zusammenleben.

Wien (OTS) - Das Singalong am 20. Oktober in der Brunnenpassage ist ein Musikevent, das über nationale und sprachliche Grenzen hinausgeht. Chöre, Schulklassen, Sprachförderklassen und musikinteressierte Menschen singen gemeinsam über Flucht, Freiheit und Lebensfreude – ohne Vorbereitung und in verschiedenen Sprachen. Chorleiterin Jana Dolečki führt dabei musikalisch zusammen. Am Vormittag gibt’s zwei Singalongs für Schulchöre und Sprachförderklassen. Am Nachmittag steht ein Bodypercussion-Workshop für außerschulische Chöre auf dem Programm. Ein Singalong um 16:30 Uhr ist offen für alle, die Lust haben gemeinsam zu Singen.

wienXtra-Singalong

am 20.10.2016 Singalongs für SchülerInnen um 9:00-10:30, 11:00-12:30; Bodypercussion-Workshop 13:30-16:30 (Anmeldung!) Singalong für alle (ohne Anmeldung) 16:30-18:00 Brunnenpassage, 16., Brunnengasse 7 www.wienxtra.at/schulevents/musik/singalong

wienXtra-Schwerpunkt Flucht, Asyl und Zusammenleben

Schönes Zusammenleben in Wien ist eine Herzensangelegenheit von wienXtra. Mit Bildungsveranstaltungen, Workshops und Aktionen regt der Kinder- und Jugendverein zur Auseinandersetzung und zur Begegnung an.

- ifp-Workshops und Seminare

Im Bildungsprogramm des wienXtra-institutes für freizeitpädagogik stehen zahlreiche Workshops und Seminare, zu den Themen Flucht, Asyl und Zusammenleben, wie zum Beispiel: ABC des Asylwesens, Schall und Rauch –Verschwörungstheorien, Crashkurs Arabisch, Jugendliche AsylwerberInnen in Wien, MigrantInnen aus Afrika, Rassistische Gemeinschaft 2:0, Fairplay: Soziale Inklusion durch Sport und vieles mehr.

- wienXtra-Workshops für Schulklassen

Mit jungen afghanischen Flüchtlingen Drachen bauen, Rollenspiele zum Thema Flucht oder bei einem Planspiel in die Rolle eines Flüchtlings schlüpfen – wienXtra und die asylkoordination Österreich laden im Wintersemester 2016/17 Schulklassen zu Workshops rund ums Thema Flucht und Asyl ein.

- Kostenlose wienXtra-Angebote für Sprachförderkurse, darunter Kinovorstellungen, GPS-Wörtersuche, Workshops mit kreativen Tanz- und Bewegungsspielen, Wiener Klassenzimmertheater, Brettspiel-Workshops, …

- Zeichen setzen, Paroli bieten

Mit der Kampagne "Ich wünsche dir ... Ich wünsche mir ..." ruft wienXtra zum Wünschen auf. Die Plakate- und Sticker-Sets gibt es online gratis zum Bestellen. Die Broschüre „Da mach ich nicht mit! Argumente gegen rechte Sprüche“ bietet eine Anleitung zum Dagegenhalten und ist ebenfalls kostenlos zu bestellen.

Alle Infos zum wienXtra-Schwerpunkt Flucht, Asyl & Zusammenleben gibt es unter www.wienxtra.at/erwachsene/flucht-asyl

