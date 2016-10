Lotto: Doppeljackpot mit 3 Millionen Euro am Sonntag

2 Joker zu je 113.000 Euro im Burgenland und in der Steiermark

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es am Mittwoch keinen Sechser, und damit geht es am Wochenende wieder einmal um einen Doppeljackpot. Wer am Sonntag die „sechs Richtigen“ hat und das Glück, damit allein zu sein, der wird sich über rund 3 Millionen Euro freuen dürfen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinner, und alle vier erhalten nicht nur jeweils rund 33.700 Euro, sondern kommen auch allesamt aus Wien. Zwei von ihnen waren mit Systemscheinen erfolgreich und konnten durch systembedingte zusätzliche Treffer ihren Gesamtgewinn auf rund 35.000 Euro bzw. mehr als 38.000 Euro erhöhen. Der dritte Gewinner kreuzte seinen Fünfer mit Zusatzzahl auf einem Normalschein an, der vierte war per Quicktipp erfolgreich.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Spielteilnehmer aus dem Burgenland und einer aus der Steiermark erhalten dafür jeweils mehr als 113.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.10.2016:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.844.401,30 – 3 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.681,70 75 Fünfer zu je EUR 1.959,60 290 Vierer+ZZ zu je EUR 152,00 4.876 Vierer zu je EUR 50,20 7.958 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 80.519 Dreier zu je EUR 5,50 283.590 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 11 20 26 32 34 42 Zusatzzahl: 8

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.10.2016:

2 Joker zu je EUR 113.077,40 15 mal EUR 7.700,00 148 mal EUR 770,00 1.339 mal EUR 77,00 12.471 mal EUR 7,00 126.249 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 4 2 5 4 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at