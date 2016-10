Hipp ruft Frühstücksringe zurück

NÖ Konsumentenschutzreferentin LHStv. Renner: Der deutsche Babynahrungshersteller Hipp ruft seine „Kinder Frühstücks-Ringe“ zurück.

St. Pölten (OTS) - Das Produkt wird für Kinder ab dem 15. Monat empfohlen. In Österreich sind 12.000 Packungen betroffen. Als Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen an, dass in den betroffenen Produkten Metalldraht gefunden wurde. Hipp fordert seine Kunden auf, alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 05.01.2017 bis 19.04.2017 nicht zu verwenden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf der Packungsoberseite der Faltschachtel. Andere Produkte der Marke Hipp seien nicht betroffen. In einer Presseaussendung gibt der Babynahrungshersteller aus dem deutschen Pfaffenhofen an, dass man die Rückholung aus dem Handel bereits veranlasst habe. Konsumenten können die betroffenen Artikel beim Händler zurückgeben. Die Kosten dafür würden erstattet.

