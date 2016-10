21. Bezirk: Straßenbauarbeiten in Abschnitt Überfuhrstraße

Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen

Wien (OTS) - Die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen in der Überfuhrstraße von Liesneckgasse bis Lorettoplatz 5 im 21. Bezirk, erfordert eine Umgestaltung des Straßenraumes in diesem Abschnitt. Die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 18. Oktober 2016 mit den Bauarbeiten.

Details und Verkehrsmaßnahmen

Um für die Errichtung der in diesem Bereich befindlichen Skaterparkes weggefallenen Stellplätze Ersatzparkflächen herzustellen, ist es notwendig, den Straßenraum umzugestalten. Die Fahrbahn in diesem Bereich wird verbreitert, Gehsteige werden hergestellt und eine Gehsteigvorziehung errichtet. Weiters werden Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit des FußgängerInnen- und Radverkehrs in diesem Abschnitt gesetzt.

Auf Baudauer wird die Überfuhrstraße ab Liesneckgasse bis und in Richtung Lorettoplatz als Einbahn geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung stadteinwärts wird örtlich umgeleitet. Die Halstestelle der Autobuslinie 34 A „Anton-Bosch-Gasse“ wird in dieser Zeit ersatzlos aufgelassen. Der FußgängerInnenverkehr wird aufrechterhalten

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Überfuhrstraße zwischen Liesneckgasse und Lorettoplatz

Baubeginn: 18. Oktober 2016

Geplantes Bauende: 25. November 2016

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

