Kadenbach: Einsatz gegen GVO-Lebensmittel auf breiter Basis

SPÖ-Europaabgeordnete unterstützt europäischen und internationalen Kampf gegen Praktiken von Monsanto & Co.

Wien (OTS/SK) - „Gentechnisch verändertes Saatgut sowie in weiterer Folge GVO-Lebensmittel stehen im Widerspruch zum überwiegenden Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, vor allem natürlich erzeugte Nahrungsmittel angeboten zu bekommen. Daher ist der vor einigen Tagen getroffene Einspruch des Europäischen Parlaments, keine neuen Genpflanzen auf dem europäischen Markt zuzulassen, der einzig richtige Weg. Ich hoffe auch, dass das morgen Freitag beginnende Monsanto-Tribunal in Den Haag zu einer breiten Diskussion darüber führen wird, welcher Schaden an Umwelt und Gesundheit durch vom Konzern produzierte und vertriebene Lebensmittel entsteht“, sagt SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Erst vor einem Monat hat Bayer Monsanto gekauft, der neben GVO-Produkten vor allem auch das Pflanzengift Glyphosat vertreibt. **** (Schluss) bj

