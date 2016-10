Start der ORF-Initiative „Bewusst gesund – Fit fürs Leben“

Schwerpunktwoche vom 15. bis 21. Oktober in allen ORF-Medien

Wien (OTS) - Die mittlerweile 19. „Bewusst gesund“-Initiative steht ganz im Zeichen der Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich. Österreichische Kinder und Jugendliche werden immer dicker und unbeweglicher, nur etwa ein Fünftel der elf- bis 15-jährigen österreichischen Schulkinder bewegt sich ausreichend. Der gesundheitliche Zustand ist nicht zufriedenstellend; auch die psychischen Befindlichkeiten lassen aufhorchen; immer mehr junge Menschen sind depressiv – sie flüchten in eine virtuelle Welt und kommunizieren sehr häufig nur mehr übers Handy und den Computer.

Unter dem Motto „Bewusst gesund – Fit fürs Leben“ informiert der ORF daher vom 15. bis 21. Oktober 2016 mit seiner gesamten Medienvielfalt über die Themenbereiche Ernährung, Bewegung sowie psychische Bedürfnisse und Probleme von Kindern und Jugendlichen. Ziel der „Bewusst gesund“-Initiative ist es, diese Themen einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen; Expertinnen und Experten dazu zu hören und mögliche Lösungsansätze zu präsentieren.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Seit 2008 leistet der ORF mit seinen trimedialen ‚Bewusst gesund‘-Schwerpunkten einen wesentlichen Beitrag für ein gesünderes Leben – ganz im Sinne des Public Value. Die mittlerweile 19. ORF-‚Bewusst gesund‘-Initiative ‚Fit fürs Leben’ beschäftigt sich bewusst mit der körperlichen und seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sie thematisiert dabei neue Gefahren, denen die junge Generation ausgesetzt ist. Unser aktueller Schwerpunkt soll in der Gesellschaft mehr Problembewusstsein für die neuen, wachsenden Herausforderungen an Kinder und Jugendliche wecken.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, Vorsitzender des ORF-Gesundheitsbeirates: „Kinder und Jugendliche stellen nicht nur 20 Prozent der Bevölkerung dar, sondern sind auch unsere Zukunft! Kinder sind – wie wir alle wissen – keine kleinen Erwachsenen und daher setzt der ORF den Kinder- und Jugend-Gesundheitsschwerpunkt ‚Fit fürs Leben‘. Denn die gesundheitliche Situation der österreichischen Kinder und Jugendlichen ist alles andere als gut! Ungesunde Ernährung, mangelnde körperliche Bewegung, steigendes Übergewicht, regelmäßiger Nikotin- und Alkoholkonsum geben Anlass zur Sorge. Zunehmend sehen wir aber heute nicht nur ‚Lebensstil-Erkrankungen‘, sondern auch Entwicklungs- und psychosoziale Regulationsstörungen.“

Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der aktuellen „Bewusst gesund“-Programminitiative ist am 19. Oktober eine Ausgabe von „Stöckl live“. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten, und auch die „ORF nachlese“ widmet sich dem Thema „Bewusst gesund – Fit fürs Leben“.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

Nähere Informationen zur ORF-Initiative „Bewusst gesund – Fit fürs Leben“ sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

