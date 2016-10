Norwegische Integrationsministerin Listhaug besucht ÖIF-Wertekurs für Flüchtlinge

Internationale Delegation aus Norwegen informierte sich über Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge in Österreich

Wien (OTS) - Am 12. Oktober besuchte die norwegische Integrationsministerin Sylvi Listhaug gemeinsam mit Mitgliedern der norwegischen Botschaft sowie weiteren Delegationsmitgliedern das Integrationszentrum Wien des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und informierte sich über die Integrationsmaßnahmen im Bereich der Deutsch- und Wertevermittlung für Flüchtlinge. Außerdem besuchte die norwegische Delegation einen Werte- und Orientierungskurs für arabischsprachige Flüchtlinge.

Sylvi Listhaug, Ministerin für Immigration und Integration: „Österreich sowie Norwegen stehen wegen des starken Zustroms an Zuwander/innen im vergangenen Jahr vor großen Herausforderungen. Besonders wichtig ist es deshalb, effektive Integrationsmaßnahmen zu setzen, die sicherstellen, dass Zuwander/innen, die langfristig im Land bleiben, unsere Werte akzeptieren, unsere Sprache lernen, in den Arbeitsmarkt einsteigen und etwas zur Gesellschaft beitragen. Das Integrationszentrum des Österreichischen Integrationsfonds ist eines von vielen Beispielen, wie wir zur erfolgreichen Integration von Zuwander/innen beitragen können.“

Ausweitung der Sprachförderung und Wertevermittlung

"Über 14.000 Menschen erhielten im Vorjahr Asyl in Österreich. Diese Zahl wird 2016 noch höher sein. Österreich begegnet diesen Herausforderungen mit zahlreichen Maßnahmen wie Beratung, Deutschförderung sowie mit Werte- und Orientierungskursen," erklärte ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf im Rahmen des Besuchs. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat 2016 seine Deutschfördermaßnahmen stark ausgeweitet: Neben einem Sonderkontingent von 6 Millionen Euro wurden mit weiteren 12 Millionen Euro Anfang September 20.000 zusätzliche Deutschkursplätze für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte geschaffen. "Mit den Werte- und Orientierungskursen haben wir außerdem ein österreichweites Angebot etabliert, um Flüchtlingen die Regeln unseres Zusammenlebens wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu vermitteln. Inhalte der Werte- und Orientierungskurse werden auch in den ÖIF-geförderten Deutschkursen vermittelt. Ich freue mich über das Interesse aus Norwegen an den Maßnahmen des Österreichischen Integrationsfonds."



Wertevermittlung beim Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF)

Als eine Maßnahme des 50-Punkte-Plans für Integration von Integrationsminister Sebastian Kurz starteten Anfang 2016 österreichweit Werte- und Orientierungskurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF): In achtstündigen Kursen werden Grundwerte des Zusammenlebens wie Meinungsfreiheit, Frauenrechte und Rechtsstaatlichkeit sowie wichtiges Alltagswissen zum Leben in Österreich vermittelt. Die Kurse sind interaktiv gestaltet und werden von qualifizierten Trainer/innen sowie Dolmetscher/innen für die häufigsten Flüchtlingssprachen abgehalten. Ergänzend werden Integrationsworkshops zur Vertiefung einzelner Themenbereiche wie Arbeit und Wirtschaft, Bildung oder Frauen angeboten. Der ÖIF stellt außerdem eigene Kurscurricula für die Wertevermittlung im Rahmen von Deutschkursen zur Verfügung und hat zahlreiche Lernmaterialien und Videos zum Leben in Österreich entwickelt, die kostenlos auf der Online-Plattform www.sprachportal.at zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

MMag. Franziska Troger

+43 1 7101203 133

franziska.troger @ integrationsfonds.at