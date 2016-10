BZÖ-Korak: Privatisierung des Klagenfurter Flughafens vom Liegenschaftsvermögen trennen

Zukunft der „nicht betriebsnotwendigen Fläche“ zuerst klären

Klagenfurt (OTS) - Angesichts der erneut aufgeflammten Diskussion rund um Privatisierungspläne für den Airport spricht sich heute LAbg. Willi Korak für eine sachliche Diskussion und Strategieentwicklung der nicht betriebsnotwendigen Flächen aus: „Nach der wichtigen und unabdingbaren Sanierung der Start- und Landebahn ist jetzt wesentlich, zu klären, wie noch vor der öffentlichen Ausschreibung mit nicht unmittelbar beanspruchtem Areal weiter umgegangen wird. Von unserer Seite ist vorstellbar, dass vor dem möglichen Zustandekommen eines Public-Private-Partnershipmodells Grundstücke sinnvoll für Betriebsansiedelungen genutzt, beziehungsweise das Liegenschaftsvermögen von den Privatisierungsplänen ausgenommen werden“. Für Korak sei es jedenfalls keine Option, wie in der Vergangenheit Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen, bei denen sich mögliche Investoren für knapp zweistellige Millionenbeträge einkaufen und so Kernvermögen im Wert von rund 35 Millionen sichern wollten. Einer schäbigen Geschäftemacherei müsse unter allen Umständen ein Riegel vorgeschoben werden. „Wir werden die weitere Vorgangsweise ganz genau verfolgen. Nur eine transparent und ehrlich geführte Teilprivatisierung kann den Flughafen in eine gute Zukunft führen“, so Korak.

