Media-Analyse 2015/16: „Die Presse“ erreicht täglich 315.000 Leser

„Die Presse“ erzielt eine Reichweite von 4,3 Prozent, „Die Presse am Sonntag“ beachtliche 4,7 Prozent.

Wien (OTS) - Die aktuellen Zahlen der Media-Analyse 2015/16 (MA) zeigen für die „Presse“ ein erfreuliches Bild: Insgesamt lesen 315.000 Personen täglich die Qualitätstageszeitung. Damit wird eine stabile und starke Positionierung der „Presse“ auf dem heimischen Tageszeitungsmarkt bestätigt. Bemerkenswert fiel auch das Ergebnis für die „Presse am Sonntag“ aus: Mit 345.000 Lesern pro Ausgabe erzielt sie eine Reichweite von 4,7 Prozent.

„Wir produzieren täglich ein Spitzenprodukt, das seit über 165 Jahren für höchste Qualität steht. Unsere Leser wissen die Leistungen der Redaktion zu schätzen, was uns den Antrieb gibt, unser Angebot – wie etwa die Wirtschaftsberichterstattung im ‚Economist‛ – weiter auszubauen“, so Rainer Nowak, Chefredakteur und Herausgeber der „Presse“.

Klares Bekenntnis der Leser zur „Presse“

In der Zielgruppe der Akademiker und Bestverdiener schneidet „Die Presse“ ebenfalls hervorragend ab: Sie erreicht bei Akademikern eine Reichweite von 12,9 Prozent, in der A-Schicht 11,6 Prozent, und bei Personen mit einem persönlichen Nettoeinkommen von 3000 Euro oder mehr sind es sogar 13 Prozent. Auch bei jungen Lesern erfreut sich „Die Presse“ großer Beliebtheit, in der Gruppe der 14- bis 19-Jährigen konnten 3,5 Prozent erreicht werden.

Herwig Langanger, Geschäftsführer der „Presse“, über die aktuellen Ergebnisse der Media-Analyse 2015/16: „Wir konnten sowohl bei der ‚Presse‛ als auch bei der ‚Presse am Sonntag‛ eine stattliche Reichweite erzielen und unsere starke Positionierung damit bestätigen. Ein Erfolg auf der ganzen Linie, darauf können wir stolz sein.“

Quelle für alle angeführten Werte: MA 2015/16, Erhebungszeitraum 7/15–6/16, Reichweite der angeführten Medien in Leser pro Ausgabe in Österreich, berechnet mit Zervice. Die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite.

