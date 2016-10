Wiener Tierschutzverein: CETA - Nicht ohne österreichisches Referendum

WTV-Präsidentin Petrovic: „Entscheidung des deutschen VfGH ist für Österreich unerheblich“. Österreichisches Referendum über die kleine Schwester von TTIP gefordert.

Vösendorf (OTS) - Die Aussage von Bundeskanzler Christian Kern, er wolle in Sachen CETA zwar weiterverhandeln, jedoch erst das für den heutigen Donnerstag erwartete Urteil des deutschen Verfassungsgerichtes in Karlsruhe abwarten, stößt auch bei Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV), auf Unverständnis. „Der WTV-Vorstand äußert sich nie parteipolitisch. Doch ganz selten, so wie jetzt, ist es nötig, die Stimme der Tiere zu einem zentralen innenpolitischen Thema jenseits der Parteipolitik zu erheben. Wenn es um die Frage von CETA geht, um Ablehnung oder Zustimmung, dann kann es nicht das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe sein, das für Österreich maßgeblich ist“, so Petrovic. Der WTV hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA ausgesprochen.

Österreichischer Verfassungsgerichtshof gefordert

Es gibt schließlich einen österreichischen Verfassungsgerichtshof, der einzig und allein über die Konformität von Rechtsnormen und internalen Verträgen mit der Österreichischen Bundesverfassung zu entscheiden hat. Denn in Österreich gilt Artikel 44, Absatz drei der österreichischen Bundesverfassung, der besagt, dass Gesamtänderungen der Bundesverfassung bzw. wesentliche Eingriffe in Grundprinzipien der Verfassung nur durch das Bundesvolk im Rahmen einer obligatorischen Volksabstimmung beschlossen werden können. „Ganz ohne jeden Zweifel greift CETA in Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung ein, da das „Right to regulate“ unzulänglich und letztlich ineffizient formuliert wurde und da Klagemöglichkeiten ausländischer Unternehmen und ausländischer Konzernniederlassungen in Kanada gegen Entscheidungen der Gesetzgebung, gegen höhere Sozial-, Umwelt- und Tierschutz-Standards eindeutig das Grundprinzip der Gewaltentrennung verletzen“, so Petrovic.

Überdies greift CETA inhaltlich in den Wesenskern zentraler Grundrechte (Gleichheit, Erwerbsfreiheit, Recht auf den gesetzlichen Richter) ein und wäre ein Fremdkörper im Stufenbau der österreichischen Rechtsordnung. Eine Sondergerichtsbarkeit, die nur multinational agierenden Unternehmen, nicht aber rein österreichischen Rechtssubjekten offensteht und die nicht vom Volk legitimiert ist, verletzt unsere Bundesverfassung laut Petrovic gravierend. Aber offenbar hat CETA, der Türöffner für TTIP, bereits massive Vorauswirkungen. Warum schweigt der österreichische Verfassungsgerichtshof, wenn er offenbar ohnehin bereits übergangen wurde? Hat es dem VfGH die rechtliche Rede verschlagen?“, sagt Petrovic.

Warum tangiert das den Tierschutz?

Selbst wenn alle „Standards“ im Umwelt-, Naturschutz- und Tierschutzbereich zunächst gewahrt würden, so wäre dennoch allein durch die gewaltigen Unterschiede in den Betriebsgrößen von Tierhaltungsbetrieben und der Art der Tierhaltung bereits vorgezeichnet, dass Österreich die Hälfte bis zwei Drittel der kleineren Tierhaltungsbetriebe verlieren wird - ohne dass diese dagegen irgendeine Beschwerdemöglichkeit hätten. „Daher verlangen wir ein österreichisches Referendum über CETA im Namen von Menschen und Tieren“, so Petrovic abschließend.

