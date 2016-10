21er Haus: Anna Jermolaewa – Beide Weiß

Wien (OTS) - Das 21er Haus widmet Anna Jermolaewa von 14. Oktober 2016 bis 22. Jänner 2017 eine fokussierte Werkschau. Unter dem Titel Beide Weiß sind neben den von der Künstlerin bevorzugten Medien Fotografie und Video auch malerische, zeichnerische, skulpturale und installative Arbeiten von den frühen 1990er-Jahren bis heute zu sehen.

1970 in St. Petersburg geboren, lebt und arbeitet die Künstlerin seit 1989 in Wien.

"Anna Jermolaewa zählt fraglos zu den scharfsinnigsten Künstlerinnen ihrer Generation, deren Präsentation und Förderung zu den wesentlichen Aufgaben des 21er Haus gehören. Es freut mich außerordentlich, dass im Zusammenhang mit der Ausstellung wichtige Arbeiten der Künstlerin für die zeitgenössische Sammlung erworben werden konnten“, so Direktorin Agnes Husslein-Arco.

Anna Jermolaewa findet ihre Bilder im Hier und Jetzt, richtet die Aufmerksamkeit auf Nebensächlichkeiten, auf Selbstverständliches, dem letztlich das große Ganze menschlicher Existenz eingeschrieben ist. „Jermolaewas Motive bestechen in ihrer Einfachheit und zeugen vom analytischen Interesse der Künstlerin für gesellschaftliche Strukturen. Sie zeigt soziale, politische oder auch geschlechtsspezifische Ungleichheiten auf. Ihr Blick ist dabei niemals selbstgefällig oder pathetisch, vielmehr entlarvend ironisch, manchmal sogar von beißendem Humor und stets empathisch“, erläutert Kuratorin Luisa Ziaja.

Zu Anna Jermolaewas bekanntesten Arbeiten zählt das fortlaufende Langzeitprojekt 5-Jahresplan, das sie seit 1996 alle fünf Jahre durchführt und als ihr Lebenswerk bezeichnet: Mit derselben Videokamera filmt sie dieselbe Einstellung auf der Rolltreppe einer St. Petersburger U-Bahn-Station. Benannt nach dem Instrument wirtschaftlicher Zentralverwaltung in der Sowjetunion – das 1996 bereits Geschichte war – umfasst die Installation inzwischen fünf Teile und einen Zeitraum von 20 Jahren. Die lapidaren Momentaufnahmen halten Menschen in Bewegung fest, die sich über die Jahre sonderbar ähneln, wiewohl sich ihre Lebenswelt grundlegend verändert hat. Fahne / Reenactment, eines der jüngsten Werke der Ausstellung, basiert auf Schwarz-Weiß-Kaderfotos aus Sergej M. Eisensteins berühmtem Stummfilm Panzerkreuzer Potemkin von 1925. Dieser thematisiert die Meuterei auf dem gleichnamigen Linienschiff im russischen Revolutionsjahr 1905. Das Hissen der roten Fahne als Zeichen des politischen Systemwechsels hatte der sowjetische Regisseur bewusst mit einer weißen Fahne gedreht, um diese dann Kader für Kader händisch in Rot zu kolorieren. Jermolaewa reproduziert nicht nur diese Filmsequenz, die symbolisch ein neues Zeitalter einläutet, sondern wiederholt auch den zeitaufwändigen Akt der farbigen Überarbeitung als Hommage an den Meister des Revolutionsfilms.

Das älteste Werk in der Ausstellung, ein unbetiteltes Ölgemälde aus dem Jahr 1992, greift das Thema des weiblichen Körpers auf. Das Selbstporträt der Künstlerin zeugt von ihrer klassisch-akademischen Ausbildung und zählt zum selten gezeigten Frühwerk, das zahlreiche figurative Gemälde umfasst. Hier markiert es eine Phase des Übergangs, da Jermolaewa die meisten Arbeiten dieser Zeit in Puzzlefragmente zerschnitt – wohl nicht nur aufgrund mangelnder Lagermöglichkeiten, sondern auch als Akt der Loslösung. In der Folge begann sie mit der Foto- und Videokamera zu experimentieren. Die unbetitelte dreiteilige Fotoarbeit von 2016 ist das aktuellste Werk in der Ausstellung. Es zeigt typische Telefonzellen in Rio de Janeiro, die trotz der Mobiltelefonie immer noch häufig im öffentlichen Raum zu sehen sind. Oftmals sind sie mit unzähligen Stickern von Erotikhotlines ausgekleidet. In lakonischer Klarheit hält Jermolaewa somit die Omnipräsenz des weiblichen Körpers als Ware fest

Das Interesse der Künstlerin für die Beziehung sich gegenüberstehender politischer Ideologien verdeutlichen die Arbeiten Beide Weiß (nach Valeria Mukhina) und Number Two (nach Solomon Asch). Sie entstammen einem Werkkomplex über soziologische Experimente zum Konformitätsverhalten von Individuen in einer Gruppe in den USA und in der Sowjetunion. So hatte der polnisch-amerikanische Gestaltpsychologe Solomon Eliot Asch in den 1950er-Jahren simple Versuchsanordnungen entworfen, die beispielsweise das Übereinstimmen der Länge vertikaler Striche in einer Zeichnung abfragten. Die Ergebnisse belegten, dass einzelne Menschen durch Gruppenzwang so beeinflusst werden, dass sie eine offensichtlich falsche Aussage, als wahr bewerten. In den 1970er-Jahren übertrug die sowjetische Psychologin Valeria Mukhina diese Experimente in die UdSSR und war überzeugt, dass Probanden, die im Sozialismus aufwuchsen, eine höhere Widerstandsfähigkeit beweisen würden. Doch entgegen ihrer Erwartungen und der Tatsache, dass es eine schwarze und eine weiße Pyramide gab, waren die Probanden, die der Manipulation der restlichen Mitglieder ausgesetzt waren, der Meinung, beide seien weiß.

Die Ausstellung "Beide Weiß" ist vom 14. Oktober 2016 bis 22. Jänner 2017 im 21er Haus (Quartier Belvedere, Arsenalstraße 1, 1030 Wien) zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Presse 21er Haus

+43 1 795 57-338

presse @ 21erhaus.at

www.21erhaus.at