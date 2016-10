Sportlicher Businessathlet - die neue BMW 5er Limousine

Setzt mit Februar 2017 den Erfolg ihrer Vorgänger fort als auch neue Maßstäbe bei Fahrdynamik und Konnektivität. Wird im BMW Group Werk Dingolfing und bei Magna Steyr in Graz gebaut.

Salzburg (OTS) - Mit der neuen BMW 5er Limousine leistet die BMW Group erneut einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Österreich. Sie wird - neben dem Stammwerk im bayerischen Dingolfing - auch in Österreich bei Magna Steyr in Graz gefertigt. Und ein Großteil dieser innovativen Automobile werden darüber hinaus mit einem hocheffizienten Motor aus dem Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr unterwegs sein.

Sportlich, elegant und stilsicher tritt die siebte Modellgeneration der BMW 5er Limousine im Februar 2017 auf den Märkten weltweit an. Nochmals gesteigerte Fahrdynamik, ein Höchstmaß an Assistenzsystemen, ein unerreicht hoher Vernetzungsgrad und ein neues, innovatives Bediensystem definieren die wichtigsten Neuerungen. Damit ist die neue BMW 5er Limousine bestens gerüstet, den einzigartigen Erfolg ihrer Vorgänger (mehr als 7,6 Millionen verkaufte Fahrzeuge) fortzuführen.

