Interdisziplinäre Fortbildung „Gesundheit, Ökonomie & Nutzen“

MSD und die Donau-Universität Krems bieten interdisziplinäre Fortbildung zu den wirtschaftlichen Aspekten des Gesundheitssystems

Wien (OTS) - Wien, Oktober 2016 - Medizinische Innovationen, die Bewertung von Gesundheit an sich sowie die Frage nach Kosten-Nutzen stellen das Gesundheitssystem vor zunehmende Herausforderungen. Das Gesundheitsunternehmen Merck Sharp & Dohme (kurz MSD) und die Donau-Universität Krems bieten von 18.-19. November 2016 erstmalig in Kooperation eine zweitägige Fortbildung und Fachtagung zu diesem Thema mit dem Titel „Gesundheit, Ökonomie & Nutzen“ an.

Die Entwicklung und der Einsatz von modernen Medikamenten, sowie neue Therapiemaßnahmen oder angepasste Therapiestrategien führen in vielen Bereichen zu einer Verbesserung der Lebensqualität bzw. einer längeren Lebensdauer. Diese positive Entwicklung wirft jedoch Fragen auf, die nicht nur hinsichtlich der Bereitstellung von Ressourcen im Sozialsystem zu stellen sind sondern einen holistischen Ansatz verlangen: Welchen Nutzen hat diese Entwicklung für die Gesellschaft im Allgemeinen? Wie kann ich diesen messen und wie stehen sich Kosten-Nutzen gegenüber angesichts des Budgetdrucks?

Die Vermittlung allgemeiner Grundkenntnisse zur Bewertung von Aufwand und Nutzen sowie eines ganzheitlichen und praxisnahen Verständnisses für die gesundheitsökonomische Situation in Österreich, das ist der Inhalt der zweitägigen interdisziplinären Fortbildung. Die Vorträge geben Einblick von den Grundlagen der Gesundheitsökonomie bis zur aktuellen Situation und zukünftigen Entwicklungen in Österreich. Fachkundige ReferentInnen stellen unterschiedliche Perspektiven dar und diskutieren Lösungsansätze mit dem Ziel, die beste Versorgung leistbar zu machen.

Chantal Friebertshäuser, MA, Geschäftsführerin MSD Österreich: „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit der Donau-Universität Krems dieses interessante Projekt umsetzen. Uns liegt viel daran, in einem professionellen Umfeld ein ganzheitliches Bild der gesundheitsökonomischen Situation zu zeigen und gemeinsam an Lösungsansätzen zu arbeiten“.

Univ. -Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber, Vizedekan der Fakultät für Gesundheit & Medizin: "Gesundheit und Ökonomie sind keine Gegensätze - es geht dabei um den effizienten Umgang mit knappen Ressourcen im Sinne einer Qualitätssteigerung und einer Verbesserung des Patientennutzens."

Weitere Referentinnen und Referenten: Prof. Dr. Bernhard Rupp, Priv.Doz.Dr.phil. Claudia Wild, Prim. Univ.-Prof. DDr. Barbara Maier, Dr. Evelyn Walter, Dr. Anna Vavrovsky, MSc, Prim. Univ-Prof. Dr. Richard Greil, Sebastian Mörth

Die Fortbildungsveranstaltung bietet neben Vorträgen auch den Austausch mit den ReferentInnen bei der Podiumsdiskussion und den Möglichkeiten zum Networking. Sie richtet sich primär an die Mitarbei-terinnen und Mitarbeiter diverser österreichischer Gesundheitsinstitute, die Grundlagenwissen im Bereich Gesundheitsökonomie aufbauen oder vertiefen möchten.

Fortbildungsveranstaltung „Gesundheit, Ökonomie & Nutzen“

Wann: Freitag, 18. bis Samstag, 19. November 2016 Beginn: 09:30h Ort: Seminarraum SE 2.4 13 DFP Punkte

Information und Anmeldung erfolgt über: Donau-Universität Krems Zentrum für Management im Gesundheitswesen Claudia Gruber claudia.gruber @ donau-uni.ac.at | Tel. +43 (0)2732 893-2817 Nähere Informationen unter www.donau-uni.ac.at/msd

Über MSD

MSD ist ein internationales Gesundheitsunternehmen mit zwei Namen: In den USA und Kanada sind wir Merck & Co., Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA. Im Rest der Welt kennt man uns als MSD. Gemessen am Umsatz ist MSD der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit (2015 Financial Times Global 500 List).

Seit 125 Jahren entwickeln die Mitarbeiter von MSD neue Lösungen für einige der wichtigsten Gesundheitsprobleme weltweit. Dabei setzen wir auf zwei Säulen: im Kerngeschäft erforschen, entwickeln, produzieren und vertreiben wir verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe, Biologika und Präparate für die Tiergesundheit. Darüber hinaus bieten wir mit vielfältigen Corporate Responsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in aller Welt. So schafft MSD kontinuierlich einen wirtschaftlichen und einen gesellschaftlichen Mehrwert.

Über die Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die einzige öffentliche Universität für Weiterbildung in Österreich. Sie konzentriert sich mit ihrem Studienangebot speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen und bietet exklusive Master-Studiengänge und Kurzprogramme in fünf Studienbereichen an. Mit rund 9.000 Studierenden aus 93 Ländern und 20.000 AbsolventInnen zählt sie zu den führenden Anbietern von Weiterbildungsstudien in Europa. Die Donau-Universität Krems verbindet 20 Jahre Erfahrung in postgradualer Bildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre und trägt das Qualitätssiegel der AQ-Austria.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Kunsch, MSc

Multi Channel & Corporate Communication Lead

Tel: (+43) 1 260 44-118

Mob: (+43) 664 5236905

E-mail: alexandra.kunsch @ merck.com

MSD Österreich, ARES TOWER, Donau-City-Straße 11, A-1220 Wien,

www.msd.at