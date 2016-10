Mayer: PädagogInnenbildung Neu war entscheidender Schritt für Zukunft der Bildung

Grossmann kritisiert FPÖ und Neos für „Angriffe auf ÖH als Interessenvertretung der Studierenden“

Wien (OTS/SK) - Auf die Bedeutung der PädagogInnenbildung Neu wiesen die SPÖ-Abgeordneten Elisabeth Grossman und Elmar Mayer in ihren Debattenbeiträgen zum Hochschülerschaftsgesetz hin. Das Gesetz bringt Neuerungen bei der ÖH-Wahlordnung, die u.a. durch die neue PädagogInnenausbildung notwendig geworden ist. Studierende, die im Rahmen der PädagogInnenbildung Neu an zwei Einrichtungen studieren, können auch an beiden Institutionen ihre Interessenvertretung wählen. ****

Da die LehrerInnen „die entscheidenden Player“ im Bildungssystem seien, sei deren Ausbildung auch ein wesentlicher Faktor für ein modernes Bildungssystem, betonte Elmar Mayer. Die PädagogInnenbildung Neu sieht u.a. die Bildung von Verbünden zwischen Unis und Pädagogischen Hochschule vor. Künftige LehrerInnen studieren an beiden Einrichtungen, Curricula werden gemeinsam erstellt. „Dabei verbinden sich die Stärken beider Institutionen, nämlich die pädagogisch-didaktische Kompetenz der PHs und die wissenschaftlich-fachliche Kompetenz der Unis“, betonte Grossmann. „Ein entscheidender Schritt für die Zukunft der Bildung“, so Elmar Mayer zur neuen Ausbildung der LehrerInnen.

Entschieden wies Grossmann die Versuche von FPÖ und Neos zurück, die ÖH zu schwächen: „Forderung wie die Kürzung der Mitgliedsbeiträge auf ein existenzbedrohendes Niveau sind ein Angriff auf die ÖH als Interessenvertretung der Studierenden!“ (Schluss) ah/ve

