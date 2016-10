Karlheinz Töchterle: Novelle des Hochschülerschaftsgesetzes im Nationalrat beschlossen

ÖVP-Wissenschaftssprecher zu den Nachschärfungen im ÖH-Wahlrecht

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Novelle des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 (HSG) wurde heute im Plenum des Nationalrates beschlossen. „Wir hatten unter anderem im Zuge der Pädagog/innenbildung NEU Handlungsbedarf, diesem kommen wir mit dieser Novelle nach“, betonte ÖVP-Wissenschaftssprecher Abg. Dr. Karlheinz Töchterle in seiner Rede. Auch die Diskussion um die Bundespräsidentenwahlen habe weiteren Adaptionsbedarf ergeben: Nun wurden die entsprechenden rechtlichen Weichen gestellt, um eine reibungslose Briefwahl und deren detaillierte Regelung mittels Verordnung zu ermöglichen.

Weiters kommt es zu Präzisierungen bei der Organisation von Veranstaltungen der Studierendenvertretungen an den Bildungseinrichtungen, und künftig neu ermöglicht werden vorgezogene Wahltage an Bildungseinrichtungen mit berufsbegleitenden Studien. „Damit orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Studierenden. Jene, die nur am Wochenende an ihrer Hochschule sind, haben durch die Novelle auch die Möglichkeit, vor Ort zu wählen“, so Töchterle. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at