Nationalrat – Kuntzl: Neue ÖH-Wahlordnung bringt Verbesserungen für berufstätige Studierende

ÖH ist kompetente und konstruktive Interessenvertretung der Studierenden

Wien (OTS/SK) - Positiv bewertet SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl die Änderung der Novelle der ÖH-Wahlordnung am Mittwoch im Nationalrat. Besonders die Möglichkeit, Wahltage für berufstätige Studierende vorzuziehen, so dass diese schon am Wochenende ihre Stimme abgeben können, ist für Kuntzl ein wichtiger Schritt. Außerdem wird die Wahlordnung auch an die PädagogInnenbildung NEU angepasst und es kommt zu Änderungen bei der Briefwahl, die den Änderungen bei der Bundespräsidentenwahl entsprechen. ****

„Die ÖH ist eine wichtige Interessenvertretung für Studierende, ich habe sie immer als konstruktive und kompetente politische Vertretung erlebt“, lobt Kuntzl die Zusammenarbeit mit der ÖH, die auch bei diesem Gesetz sehr positiv verlaufen ist.

Kein Verständnis hat Kuntzl für Versuche von Seiten der FPÖ, die österreichische HochschülerInnenschaft zu schwächen. „Das ist sehr schade und politisch äußerst bedenklich“, so Kuntzl in Richtung FPÖ. „Studierende brauchen eine starke Interessenvertretung. Das müssen Sie akzeptieren, auch wenn Ihnen die Mehrheitsverhältnisse dort nicht gefallen“, so Kuntzl in Richtung FPÖ. (Schluss) ve

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493