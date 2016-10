Nationalrat – Katzian: „Warum kämpft der Umweltminister gemeinsam mit Kohle- und Atomstromstaaten gegen Energiewende?“

Wien (OTS/SK) - Das Versorgungssicherungsgesetz und die Novellen zum Mineralrohstoffgesetz und zum Maschinen-Inverkehrsbringungsgesetz sieht SPÖ-Energiesprecher Wolfang Katzian als Beispiele, dass sich der Nationalrat gelegentlich auch um sehr kleinteilige Themen kümmert. So definiere die Novelle zum Mineralrohstoffgesetz genau, was ein Kohlendioxidstrom ist, um so die EU-Richtlinie zur geologischen CO2-Speicherung vollständig umzusetzen. Dies ist ungeachtet der Tatsache, dass die CO2-Speicherung in Österreich „aus guten Gründen nicht erlaubt ist“, notwendig, wie Katzian heute, Mittwoch, betonte. ****

Apropos Energie: Von Wirtschaftsminister Mitterlehner wollte der SPÖ-Energiesprecher wissen, warum Umweltminister Rupprechter jetzt ausgerechnet gemeinsam mit den „Atomstrom- und Kohlestrom-Ländern“ der Visegrad-Staaten gegen die deutsche Energiewende kämpfen will. Ebenfalls an Mitterlehner gewandt, warf Katzian im CETA-Zusammenhang die Frage auf, warum es denn partout keine Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Arbeitsrecht-Normen geben solle, wenn – wie von den Befürwortern betont – „eh alles so leiwand ist“. (Schluss) wf/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum