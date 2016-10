Grant Thornton Unitreu erweitert Beratungsangebot

Neuer Servicebereich Unternehmensberatung mit Headquarter in Linz

Wien (OTS) - Grant Thornton Unitreu setzt auf Wachstum und erweitert sein klassisches Angebot um Unternehmensberatung. Die dafür neu gegründete Grant Thornton Unitreu Advisory bietet ein umfassendes Dienstleistungsspektrum mit Fokus auf Transaction, Business Consulting, Business Risk, Forensic und IT Advisory Services. Themen wie Cyber Security, Digitalisation, Data Analytics stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit den neuen Advisory Partnern Ewald Kager und Georg Beham, beide kommen von einer Big 4 Gesellschaft, konnten zwei etablierte Risk und IT Advisory Experten gewonnen werden. Beide haben umfassende Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Mit Ihren Teams bündeln Sie Ihre Expertisen Stärken die Grant Thornton-Marktposition in der Unternehmensberatung und setzen auf regionale Präsenz mit der neu gegründeten Niederlassung in Linz.

Aktuelle Bedrohungen und Cyber Angriffe, wie kürzlich auf den Wiener Flughafen und die Österreichische Nationalbank, zeigen die Brisanz und Wichtigkeit der Abwehr und Aufarbeitung von Hackerangriffen.

Georg Beham, Cyber Security Experte kennt die Folgen: “Cyber Kriminelle stehlen unser Geld, unser Know How und unsere persönlichen Daten. Dies führt zu finanziellen Schaden und Reputationsverlust. Das macht Cyber Security zur Chefsache.“

Das neue Serviceangebot bietet dabei auch Synergien mit den klassischen Services wie IT Audit, Datenanalyse und modernen Outsourcing Lösungen. Indem wir unser Fach-Know-how auf effektive Weise bündeln und Synergien nutzen, unterstützen wir Kunden maßgeblich bei Ihrem Unternehmenserfolg.

Dr. Walter Platzer, Managing Partner von Grant Thornton zeigt sich erfreut über den Zuwachs: „Als etablierter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist es wichtig, uns mit der neu gegründete Grant Thornton Unitreu Advisory als Full Service Anbieter zu positionieren. Wir möchten für alle Unternehmen und Branchen als ganzheitlicher Partner zur Verfügung stehen. Für unsere Kunden bedeutet das, dass sie auf die gesamte Breite fachlicher Expertise jederzeit zugreifen können“.

Der offizielle Gründungsevent findet am 18. Oktober in Linz und am 3. November in Wien statt. Details und weitere Informationen über IT Advisory finden Sie unter www.grantthornton.at

Über Grant Thornton

Grant Thornton Unitreu zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Outsourcing und Advisory Services. Grant Thornton Unitreu ist Mitglied des internationalen Netzwerkes unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Grant Thornton International Ltd. Damit stehen sämtliche Ressourcen zur Verfügung, international tätige Unternehmen weit über die Nachbarländer hinaus kompetent zu beraten. Das Netzwerk umfasst mehr als 130 Länder. www.grantthornton.at

Rückfragen & Kontakt:

Monika Mantler

Marketing & Communications

Tel.: +43 1 26262 845

monika.mantler @ at.gt.com



Grant Thornton Unitreu GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 7A

1200 Wien

www.grantthornton.at