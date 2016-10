DACHGLEICHE IM VIERTEL ZWEI

Arbeiten, Wohnen & Leben auf mehr als 44.000m² Bruttogeschoßfläche am Grünen Prater in Wien.

Wien (OTS) - Derzeit kann man dem VIERTEL ZWEI beim Wachsen zusehen! Die Arbeiten auf der Baustelle entlang der Trabrennstraße gehen zügig voran und die Gebäude nehmen Form an. Mit der heutigen Gleichenfeier von gleich drei Gebäuden gehen die Arbeiten am Büroprojekt DENK DREI, den Mikroapartments STUDIO ZWEI sowie den MILESTONE Studentenapartments nun in die finale Phase.

Großes Interesse an neuen Wohnungen, Büros und Geschäftsflächen

Schon im März 2017 werden die ersten neuen Bewohner das Viertel beleben: 350 Studenten werden rechtzeitig zum Start des Sommersemesters in das neue MILESTONE „Am Campus WU“ einziehen. Die Vermietung der MILESTONE Studentenapartments hat bereits begonnen.

Auch das Interesse an den ca. 23.000 m² neuer Büro- und Geschäftsflächen im Projekt DENK DREI ist sehr hoch, und erste Mieter konnten bereits gewonnen werden – so wird etwa die Bundesimmobiliengesellschaft BIG im Sommer 2017 rund ein Drittel der Büroflächen beziehen. Das Gebäude selbst wurde von der ARE, der privatwirtschaftlich orientierten Tochtergesellschaft der BIG, erworben.

Ein Stadtviertel wächst - zentral und doch im Grünen

Der große, zentrale Platz direkt gegenüber der Wirtschaftsuniversität zeichnet sich schon heute ab. Hier, nur wenige Schritte von der U2-Station Krieau entfernt, werden neben Nahversorgung und wichtiger Infrastruktur wie etwa einer Apotheke, auch neue gastronomische Angebote entstehen, und man kann sich bereits vorstellen, wie es sein wird nach der Arbeit auf einen Drink mit Kollegen am Springbrunnen zu sitzen.

Der Wohnungsverkauf von STUDIO ZWEI – 92 innovativen Kleinapartments mit großer Funktionalität und zahlreichen Sharing- und Community-Angeboten in Österreichs erstem „vertical green“ Gebäude – ist seit einigen Monaten in vollem Gang, und zahlreiche zukünftige Bewohner sehnen bereits den Umzug ins VIERTEL ZWEI im kommenden Jahr herbei.

Ein Projekt der IC Development GmbH

Die IC Development setzt mit den aktuellen Projekten die Erfolgsgeschichte dieses dynamisch wachsenden Stadtviertels fort, das als erstes Stadtquartier Österreichs mit dem Platinzertifikat der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft ÖGNI ausgezeichnet wurde. Walter Hammertinger, Geschäftsführer der IC Development, erklärt die Philosophie hinter der Vision: „Städte beeinflussen die Art der Menschen sich zu bewegen, zu verhalten und zu fühlen. Wir prägen hier im VIERTEL ZWEI mit unseren Ideen von Wohnen, Arbeiten und Zusammenleben das Stadtbild und wir schaffen Lebensraum, der begeistert.“

