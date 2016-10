Nationalrat – Matznetter mahnt bei CETA/TTIP zur Sachlichkeit

SPÖ-Abgeordneter begrüßt die durch Bundeskanzler Kern erzielten Fortschritte in den Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratssitzung am Mittwoch macht SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter auf die Fortschritte, die Bundeskanzler Christian Kern in den Verhandlungen zu CETA erreicht hat, aufmerksam. „Kern ist der einzige Mann hier, der wirkliche Veränderungen bei den Freihandelsabkommen mit Kanada erreichen konnte.“ Entgegen der Meinung mancher Kritiker ist die gemeinsame Erklärung gemäß Wiener Vertragsrechtskonvention jedenfalls verbindlich. Nun werde man die Zusatzerklärung weiter sachlich und kritisch prüfen, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Wir können nicht dulden, dass über die Hintertür eines Abkommens versucht wird, wesentliche Standards abzusenken, die zur Lebensqualität in Europa und Österreich beitragen“, stellte Matznetter klar. Obwohl das Verfahren zu den Abkommen eigentlich bereits abgeschlossen ist, habe Bundeskanzler Kern engagiert versucht, der Gefährdung dieser Standards entgegenzutreten. „Christian Kern war in dieser Frage bisher sehr erfolgreich und hat Veränderungen erreicht“, erklärte der SPÖ-Wirtschaftssprecher. Beispielsweise hat Kanada bereits Zugeständnisse bei den ILO-Kernarbeitsnormen gemacht. „Ob es schlussendlich für ein Ja reichen wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber eines muss klar sein: Die weitere Debatte muss sachlich bleiben“, betonte Matznetter. (Schluss) up/mr

