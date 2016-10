Semperit Winterreifen: Speed-Grip 2 von Semperit mit „gut“ bewertet

AutoBild benotet Speed-Grip 2 von Semperit mit „gut“

Wiener Neudorf (OTS) - Beim großen Winterreifentest der AutoBild ist der Speed-Grip 2 von Semperit mit „gut“ bewertet worden. Damit hat er sich in einem Feld von 50 Wettbewerbern auch gegen zahlreiche Premium-Produkte sehr gut behauptet. AutoBild bewertete die Fahrleis-tungen auf typisch winterlichen, nassen und trockenen Fahrbahnen sowie die Wirtschaftlichkeit der Produkte.

Der Speed-Grip 2 hatte sich nach den ersten Tests der Redaktion beim Bremsen auf Nässe und Schnee souverän für die zweite Testphase qualifiziert, in der nur 27 der 50 Pneus in zahlreichen weiteren Disziplinen auf Herz und Nieren geprüft wurden. Mit der Note „gut“ (2) in allen vier Testkategorien Schnee, nass, trocken und Kosten demonstrierte er seine Ausgewogenheit auf hohem Niveau und platzierte sich direkt hinter den Premium-Marken. Besonders positiv bewerteten die Fachleute das „dynamische Handling, die kurzen Bremswege auf nasser Straße sowie den niedrigen Rollwiderstand“.

Winterreifen der Marke Semperit sind traditionell leistungsstarke und zuverlässige Produkte, die speziell an die Anforderungen alpiner Straßenverhältnisse angepasst sind. Das Modell Speed-Grip 2 ist besonders auf die Anforderungen von höher motorisierten Pkw ab der Mittelklasse aufwärts entwickelt worden. Das Modell Master-Grip 2 steht für Pkw von der Mini- bis zur Mittelklasse bereit. www.continental-reifen.de

www.semperit-reifen.de

