EANS-Stimmrechte: HTI High Tech Industries AG / Korrektur der Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 10. Okt. 2016, 18:26 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

St. Marien, 12. Oktober 2016 - Die im mid market der Wiener Börse (ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich ("HTI") wurde von den Vertretern der MCP A Holding S.à r.l. sowie von den Vertretern der High Tech Industries Investment GmbH jeweils am Freitag, 7. Oktober 2016, sowie am Montag, 10. Oktober 2016, gemäß § 91 BörseG über Änderungen bedeutender Beteiligungen informiert und korrigiert die Meldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG, welche am 10. Oktober auf der Website der HTI veröffentlicht wurde, wie folgt:

Am 7. Oktober 2016 wurde der HTI mitgeteilt, dass die MCP A Holding S.à r.l., mit Sitz in Munsbach, Luxemburg, und der Geschäftsanschrift 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B184837 am 5. Oktober 2016 ihre 16.000.000 Namensaktien an die High Tech Industries Investment GmbH übertragen hat.

Ferner wurde der HTI am 10. Oktober 2016 mitgeteilt, dass hinsichtlich der 1.182.419 Inhaberaktien an der HTI ein schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung von der derzeitigen Eigentümerin MCP A Holding S.à r.l. an die High Tech Industries Investment GmbH besteht. Dieser ist für einen Teil der Inhaberaktien dahingehend bedingt, dass bestimmte Optionen, die einer dritten Partei hinsichtlich dieser Aktien eingeräumt wurden, freigegeben werden. Das Eigentum an den 1.182.419 Inhaberaktien ist allerdings noch nicht übergegangen.

Die High Tech Industries Investment GmbH ist eine Gesellschaft mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Charlottenburg unter HRB 179628B und mit der Geschäftsanschrift Dentons GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerprüfungsgesellschaft, Markgrafenstraße 33, 10117 Berlin, Deutschland.

Carsten Paris und Ingo Zemke kontrollieren ICS Partners I S.à.r.l., welche wiederum ICS Capital I S.C.Sp. kontrolliert. John Sinik kontrolliert Metric Capital Partners (Guernsey) LP. Diese kontrolliert MCP Private Capital S.à.r.l., welche MCP Private Capital Fund I SCS SICAF SIF kontrolliert, welche MCP Investments I S.à.r.l. welche schließlich MCP A Holding S.à.r.l. kontrolliert.

Herr Andreas Ziegenhagen und Herr Michael Helm kontrollieren die Andreas Ziegenhagen und Michael Helm GbR, welche wiederum die Dentons GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft kontrolliert, von welcher die High Tech Industries Investment GmbH kontrolliert wird.

Die 16.000.000 übertragenen Stückaktien an der HTI entsprechen einem Kapital-und Stimmrechtsanteil von 84,04% an dem bestehenden Grundkapital der HTI von EUR 19.038.929 (eingeteilt in 19.038.929 Stückaktien und ebenso viele Stimmrechte).

Die 1.182.419 Stückaktien an der HTI entsprechen einem Kapital- und Stimmrechtsanteil von 6,21% an dem bestehenden Grundkapital der HTI von EUR 19.038.929 (eingeteilt in 19.038.929 Stückaktien und ebenso viele Stimmrechte).

Die MCP A Holding S.à r.l. hat der HTI gemäß § 91 BörseG mitgeteilt, dass sie insgesamt 16.000.000 Stückaktien der HTI übertragen hat, was einem Anteil von 84,04% der Kapital- und Stimmrechtsanteile an dem bestehenden Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt EUR 19.038.929 (eingeteilt in 19.038.929 Stückaktien und ebenso viele Stimmrechte) entspricht. Die übertragende Gesellschaft hat somit die Stimmrechtsschwellen von 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% und 75% unterschritten.

Die MCP A Holding S.à r.l. ist dagegen weiterhin Eigentümerin von 1.182.419 Inhaberaktien, was einem Anteil von 6,21% der Kapital- und Stimmrechtsanteile an dem bestehenden Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt EUR 19.038.929 (eingeteilt in 19.038.929 Stückaktien und ebenso viele Stimmrechte) entspricht. Die MCP A Holding S.à r.l. überschreitet somit weiterhin die Stimmrechtsschwelle von 5%.

Die Erwerberin High Tech Industries Investment GmbH hat der HTI gemäß § 91 BörseG mitgeteilt, dass sie somit insgesamt 16.000.000 Stückaktien der HTI hält, was einem Anteil von 84,01% der Kapital- und Stimmrechtsanteile an dem bestehenden Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt EUR 19.038.929 (eingeteilt in 19.038.929 Stückaktien und ebenso viele Stimmrechte) entspricht. Infolge dieses Erwerbs wird gemäß § 91 Abs. 1 BörseG der Anteil der Erwerberin an den Stimmrechten der HTI High Tech Industries AG 75% übersteigen und hat somit die Stimmrechtsschwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% und 75% überschritten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: HTI High Tech Industries AG Gruber & Kaja Straße 1 A-4502 St. Marien bei Neuhofen Telefon: +43(0)7229/80400-2800 FAX: +43(0)7229/80400-2880 Email: ir @ hti-ag.at WWW: http://www.hti-ag.at Branche: Holdinggesellschaften ISIN: AT0000764626 Indizes: WBI, mid market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

HTI High Tech Industries AG

Vorstandssekretariat

Tel: +43 (7229) 80400 - 2800

Fax: +43 (7229) 80400 - 2880

E-Mail: office @ hti-ag.at