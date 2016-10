Nationalrat - Lipitsch/Feichtinger: Hypo-Desaster trägt den Namen FPÖ

Neue Form des U-Ausschusses hat sich bewährt

Wien (OTS/SK) - "Das Hypo-Desaster trägt einen Namen: FPÖ“, fasst der SPÖ-Abgeordnete Hermann Lipitsch am Mittwoch im Nationalrat die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zusammen. Denn die Grundlage des Debakels sei ohne Zweifel bei den Freiheitlichen in Kärnten und den Landeshaftungen zu finden, so Lipitsch. Sonst habe der Bericht zum Hypo-Ausschuss gezeigt, dass eine Kombination aus krimineller Energie, Inkompetenz und Systemversagen zu dem Debakel geführt habe. Beispielhaft dafür steht die Causa Birnbacher, an die der SPÖ-Abgeordnete Klaus Uwe Feichtinger in seiner Rede erinnert:

Für sein Gutachten erhielt Birnbacher „eine Million Euro pro Seite und es hat keine Lösung des Problems der Landeshaftungen gebracht, aber dafür den Verlust jeglicher Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten in der Bank.“ ****

Fest steht außerdem, dass es „in keiner Zeit so viele Verurteilungen von PolitikerInnen gegeben hat wie in der Zeit als freiheitliche Politiker Regierungsverantwortung in Bund und Land übernommen haben“, betonte Lipitsch. So sind zwei von drei freiheitlichen Finanzverantwortlichen dieser Zeit verurteilt.

Für Feichtinger hat sich die neue Form des U-Ausschusses in jedem Fall bewährt, wie er in seiner Rede zum Bericht betont. „Nach zwanzigmonatiger Befragung von Auskunftspersonen können wir die richtigen Schlüsse ziehen.“ Strafrechtlich sei die Causa Hypo jedoch noch lange nicht abgeschlossen. (Schluss)sc/ph

