Junge ÖVP: Schuldenabbau muss oberste Priorität haben

Budget 2017 bringt Zukunftsinvestitionen; brauchen aber weiterhin nachhaltige Budgetpolitik

Wien, 12. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Das heute von

Finanzminister Schelling präsentierte Budget für das Jahr 2017 beinhaltet einige wichtige Zukunftsinvestitionen. Vor allem

die Zuschüsse in den Bereichen Sicherheit, Integration und die Stärkung der Regionen sind ein Schritt in die richtige

Richtung. Auch für den Wirtschaftsstandort Österreich konnten einige wichtige Investitionen erzielt werden. Die Förderung

von Start-Ups und die Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus sind wichtige Maßnahmen, um den Standort in Österreich langfristig zukunftsfit zu halten", so Stefan

Schnöll, Generalsekretär der Jungen ÖVP, zur heutigen

Budgetrede des Finanzministers. ****

Um den Schuldenrucksack für die nächste Generation auch in Zukunft möglichst klein zu halten, müssen wir auch weiterhin

für eine nachhaltige Budgetpolitik sorgen. "Österreich hat

ganz klar ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Um

unser System langfristig finanzierbar und nachhaltig zu

gestalten, müssen wir an den richtigen Stellen sparen und

genug Geld für die Zukunftsfragen in unserem Land in die Hand nehmen. Hier braucht es vor allem eine grundlegende Reform des Pensionssystems. Nur durch konsequenten Schuldenabbau können

wir unser Ziel einer schwarzen Null erreichen und den

Wohlstand in unserem Land weiterhin erhalten", so Stefan

Schnöll abschließend.

