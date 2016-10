Haus der Musik: Neue Kabinettausstellung zu „BRUCKNER & BRAHMS“

Wien (OTS/RK) - Das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, gibt im Rahmen seiner neuen Kabinettausstellung anlässlich der 120. Todestage von Anton Bruckner († am 11. Oktober 1896 in Wien) sowie Johannes Brahms († am 3. April 1897 in Wien), einen Einblick in die Lebenswelt der beiden großen Komponisten. Die Ausstellung ist von 13. Oktober 2016 bis 19. März 2017 bei freiem Eintritt im Innenhof des Haus der Musik zu sehen!

Ausstellung zeigt Gemeinsamkeiten und Gegensätze

Leben und Werk der beiden großen Komponisten Anton Bruckner (1824–1896) und Johannes Brahms (1833–1897) wurden damals wie heute begleitet von einem breit geführten Diskurs über Gemeinsamkeiten und Gegensätze der beiden Zeitgenossen. Das musikalische Schaffen wird dabei nicht zuletzt von historisch herausragenden Persönlichkeiten von Haydn bis Wagner überstrahlt, die maßgebenden Einfluss auf beide Komponisten ausübten.

Die Vorlieben der jeweiligen Anhängerschaft werden mitunter als musikalischer Grundsatz verstanden, der sich zwischen Rückbesinnung und Moderne, zwischen kammermusikalischem Detail und symphonischer Fulminanz bewegen. Im Grunde sind sich Bruckner und Brahms jedoch ähnlicher, als es die oft hervorgehobene Gegensätzlichkeit vermuten lässt.

Über die Lebenswelt zweier großer Komponisten

Das Haus der Musik gibt im Rahmen der neuen Kabinettausstellung im glasüberdachten Innenhof einen Einblick in die Lebenswelt der beiden großen Komponisten. Die Ausstellung versteht sich als Ergänzung zur 3. Etage des Klangmuseums, die ausgewählten Komponisten aus Wien gewidmet ist. Vertreter der Wiener Klassik wie Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven sind hier ebenso präsent wie Franz Schubert, Johann Strauß, Gustav Mahler sowie die Begründer der Neuen Wiener Schule Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton von Webern. In der permanenten Ausstellung finden sich auch zahlreiche weitere Informationen zu Bruckner und Brahms sowie deren Vorläufer und Zeitgenossen. Darüber hinaus haben BesucherInnen hier die Möglichkeit mit dem „Virtuellen Dirigenten” Brahms’ „Ungarischen Tanz” zu dirigieren.

Kabinettausstellung BRUCKNER & BRAHMS Zeit: 13. Oktober 2016 bis 19. März 2017, täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr Ort: Haus der Musik, Innenhof, 1., Seilerstätte 30 Eintritt frei.

Über das Haus der Musik

Das Haus der Musik ist ein interaktives Erlebnismuseum in der Wiener Innenstadt und zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, denen hier ein eigenes Museum gewidmet ist. Auf fünf Etagen wird die faszinierende Welt der Musik und Klänge präsentiert. Eröffnet wurde das Haus der Musik am 15. Juni 2000. Seit dem Jahr 2005 gehört das Haus der Musik zur Wien Holding, die auch noch drei weitere Museen führt: das Mozarthaus Vienna, das Kunst Haus Wien sowie das Jüdische Museum Wien. Das Haus der Musik ist offizieller Partner und Botschafter in Österreich der Lang Lang International Music Foundation und wird auch international immer wieder als Referenzprojekt herangezogen. So war das interaktive Klangmuseum auch Lizenzgeber und Partner bei der Realisierung eines mexikanischen Musikmuseums nach Wiener Vorbild. Das „Casa de la Música Viena“ wurde 2015 in Puebla, in der Nähe von Mexico City, eröffnet.

