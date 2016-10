FPÖ Pro Mittelstand Baron/Drahosch: Erhöhung der Grundumlage bei Immobilientreuhändern eine Frechheit

Barbara Drahosch am Fachgruppentag als einzige gegen Erhöhung

Wien (OTS) - Bei dem am Montag stattgefundenen Fachgruppentag der Wiener Immobilientreuhänder sprach sich von allen Fraktionen nur Fraktionssprecherin und Vizepräsidentin der Freiheitlichen Wirtschaft „FPÖ Pro Mittelstand“, Dipl. BW Barbara Drahosch MBA, gegen die neue Erhöhung der Grundumlage aus.

Trotz des großen Zuwachses an Mitgliedern wurde die Grundumlage von allen übrigen Fraktionen ohne Anlass erhöht. Ebenso hat sich Drahosch vehement gegen eine weitere Erhöhung der Grundumlage für die Hausverwalter durch Zwangsabschluss einer Vertrauensschadenversicherung durch den Fachverband ausgesprochen, der nur dazu dient, dass die schwarzen Schafe in der Branche nun durch Einzahlung aller ehrlichen Kollegen freigespielt werden.

Immerhin konnte Drahosch als Fraktionssprecherin durch ihre fachlich fundierte Argumentation eine nicht unerhebliche Anzahl von Mitgliedern davon überzeugen, ihrer Argumentation zu folgen und gegen diesen Unsinn zu stimmen.

Der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft „FPÖ Pro Mittelstand“, LAbg. Karl Baron, spricht sich grundsätzlich gegen Erhöhungen von Grundumlagen und dergleichen aus: .„Die Wirtschaftskammer sollte endlich die Strukturen in der Kammer straffen und so Mittel sparen, anstatt die Mitglieder mit Zwangsabgaben zu schröpfen.“, so Baron abschließend.

