AMS fördert Frauen in Technikberufen: Lebensgehalt um bis zu 910.000 Euro höher

Im Vergleich zu typischen Frauenberufen - AMS fördert seit 10 Jahren Ausbildung in „Handwerk und Technik": Mehr als 8.600 Frauen haben seither die mehrjährige Ausbildung absolviert

Wien (OTS) - Rund drei Viertel aller erwerbstätigen Frauen sind in nur wenigen Berufsfeldern tätig und verdienen fast ein Viertel (22,9%) weniger als Männer (Quelle: EUROSTAT, Stundenbruttolohn 2014). Technische und handwerkliche Berufe werden besser bezahlt als klassische Frauenberufe und sind nach wie vor Männerdomänen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) fördert daher seit zehn Jahren die Ausbildung von Frauen in Handwerk und Technik und versucht Frauen für die Ausbildung in nicht traditionellen Berufen (Berufe, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt) zu begeistern.

Mit der Ausbildung in nicht traditionellen Berufen können Frauen ihr Einkommen gegenüber typischen Frauenberufen beträchtlich steigern. Dies zeigt der FIT-Gehaltsrechner des AMS www.fit-gehaltsrechner.at So erzielt beispielsweise eine Person im IT-Qualitätsmanagement im Lauf von 40 Berufsjahren um 910.000 Euro mehr Gehalt als ein/e Volksschullehrer/in. Ein/e Bautechniker/in verdient im Laufe des Berufslebens um 610.400 Euro mehr als eine Rezeptionistin, ein/e Elektrotechniker/in um 352.800 Euro mehr als ein/e Bürokaufmann/frau.

Seit 2006 bietet das AMS arbeitslosen Frauen im FIT-Programm die Ausbildung in handwerklichen oder technischen Berufen. Seither haben mehr als 8.600 Frauen im mehrjährigen Qualifizierungsprogramm eine nicht traditionelle Ausbildung mit mindestens Lehrabschluss absolviert, davon 1.036 Frauen allein im Jahr 2015. „Einzigartig am Programm ist, dass neben der Möglichkeit einer Lehrausbildung unter gewissen Voraussetzungen auch der Besuch von Fachschulen, HTL oder Kollegs vom AMS gefördert wird. Denn nur so kann das Ziel, Frauen in hochwertige technisch-handwerkliche Ausbildungen zu bringen, erfolgreich umgesetzt werden“, betonte AMS-Vorstand Johannes Kopf.

Teil des Programms sind auch vorbereitende und unterstützende Maßnahmen, wie eine Berufsorientierung, Beratung (auch hinsichtlich der Kinderbetreuung) und Begleitung während der Ausbildung. Zielgruppe des Programms sind beim AMS vorgemerkte Frauen unabhängig von Qualifikationsniveau und Alter. Die Kosten der Qualifizierung sowie der Deckung des Lebensunterhaltes werden vom AMS getragen. An dem Programm können alle arbeitsuchenden Frauen teilnehmen. Für die Dauer der Teilnahme erhalten Sie Arbeitslosengeld oder eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts.

