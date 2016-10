Festnahme nach Diebstahl

Wien (OTS) - Am 11.10.2016 gegen 14.15 Uhr packte ein Kunde eines Supermarkts in der Bergmillergasse in Wien Penzing mehrere Waren in seinen Rucksack und wollte die Filiale ohne zu bezahlen verlassen. Mehrere Angestellte hielten den Beschuldigten an. Dieser setzte sich heftigst zur Wehr und konnte nur mit Mühe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 29-Jährige wurde festgenommen.

