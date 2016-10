Nach Sachbeschädigung schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 11.10.2016 gegen 23.10 Uhr lag ein schwer verletzter Mann auf dem Gehsteig der Donaufelder Straße in Wien Floridsdorf. Die Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass der 36-jährige zuvor die Auslagenscheibe eines Geschäfts eingetreten und sich dabei schwere Beinverletzungen zugezogen hatte. Der Mann wurde nach Erstversorgung sofort in ein Spital gebracht.

