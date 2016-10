DJI und Datumate schließen Geschäftspartnerschaft zur Bereitstellung einer Lösung für Standortgutachten

Hamburg, Deutschland (OTS) - DJI (http://www.dji.com/) und Datumate (http://www.datumate.com/) bieten jetzt ein Paket mit Drohne, Software und App an, mit dem sich Standortgutachten vollständig automatisieren und beschleunigen lassen.

Die auf professionelle Vermessungsarbeiten zugeschnittene Lösung für Standortgutachten von DJI-Datumate vereinfacht die Vermessungs- und Kartierungsprozesse, während sie gleichzeitig eine hervorragende Präzision bewahrt. Das in Shenzhen ansässige Unternehmen DJI ist Weltmarktführer im Bereich der Luftbildfotografie. Datumate aus Israel ist ein führendes Unternehmen im Bereich automatisierte "Field-to-Plan"-Vermessungslösungen.

Die DJI-Datumate-Lösung für Standortgutachten ist ein umfassendes und professionelles Paket aus Bilderfassungs- und Kartografie-Tools, das Vermessungs-, Bau-, Inspektions- und Infrastrukturunternehmen dabei unterstützt, schnell ein Arbeitsmodell, eine Standortvisualisierung, Analysen und einen Plan zu erstellen. Die Lösung umfasst "Triple D"-Bündel, die aus einer DJI-Drohne, einer DatuFly(TM)-Tablet-App für eine automatisierte und beschleunigte Luftbilderfassung sowie einer DatuGram(TM)-3D-Photogrammetrie-Software bestehen, die Luft- und Bodenbilder in hochpräzise georeferenzierte 2D-Landkarten und 3D-Modelle verwandeln.

"Neue gesetzliche Regelungen zu Drohnen beschleunigen die Akzeptanz von Drohnen in den verschiedensten Anwendungsbereichen in Verbindung mit Vermessungsgutachten", erläuterte Paul Xu, Director of Enterprise Solutions bei DJI. "Wir sind der Meinung, dass die DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten eine professionelle und kostengünstige, umfassende Lösung für die Märkte Vermessung, Infrastrukturkartierung und Inspektion bieten."

Auf Basis der Best-Practice-Anforderungen für die DatuGram(TM)-3D-Photogrammetrie generiert die DatuFly(TM)-Software einen Flug- und Bildaufnahmeplan für die DJI-Drohne und sichert so eine gutachtengerechte Präzision, höchste Qualität und rasche Ergebnisse.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit DJI zur Automatisierung und Digitalisierung des gesamten "Field-to-Plan"-Prozesses. Unsere gemeinsame Lösung bringt Standortvisualisierung und Analysen schnell ins Büro und gewährleistet gleichzeitig eine mühelose und sichere Feld- wie Büroarbeit," sagte Tal Meirzon, CEO von Datumate. "Die DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten stellen einen bedeutenden Schritt nach vorn in den Bereichen professionelle Gutachten, Bauinfrastrukturkartierung und Grundstücksinspektion dar."

Die DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten sind weltweit im DJI-Online-Store (http://store.dji.com/) sowie über DJI- und Datumate-Fachhändler erhältlich.

Zu den DJI-Datumate-Lösungen für Standortgutachten finden Sie hier:

http://www.datumate.com/products/site-survey-solution und

http://store.dji.com/category/site-survery-solutions

Informationen zu DJI

DJI ist ein Weltmarktführer bei der Entwicklung und Herstellung innovativer Drohnen- und Kameratechnologien für den kommerziellen und Freizeitbereich. Hinter DJI stehen Menschen mit einer Leidenschaft für ferngesteuerte Helikopter und Experten in Flugsteuerungstechnologie und Kamerastabilisierung. Das Unternehmen arbeitet daran, Geräte und Plattformen für die Luftbildfotografie und Filmproduktionen für Kreative und Innovatoren auf der ganzen Welt zugänglicher, zuverlässiger und unkomplizierter zu machen. DJI ist derzeit in Nord- und Südamerika, Europa und Asien vertreten. Kunden in mehr als 100 Ländern vertrauen auf seine revolutionären Produkte und Lösungen für die Anwendung in der Film- und Bauindustrie, beim Katastropheneinsatz, in der Landwirtschaft, beim Naturschutz und in vielen weiteren Sparten.

Informationen zu Datumate

Datumate revolutioniert den "Field-to-Plan"-Prozess im Hoch- und Tiefbau, der bei Bau, Vermessung, Infrastruktur und Inspektion eingesetzt wird, durch vollautomatisierte, hochpräzise und kosteneffektive Tools, die die Risiken für das Außendienstpersonal deutlich reduzieren. Datumate setzt dabei hochmoderne Bildverarbeitung, fortschrittliche Drohnen und Kameratechnologien ein, die den Zeitaufwand für die Vermessungsmannschaften im Außendienst drastisch reduzieren, Fortschrittskontrollen beim Bau beschleunigen und Infrastrukturinspektionen verkürzen, wobei sie weiterhin eine gutachtengerechte Präzision gewährleisten.

Datumates intuitive, einfache und automatisierte Lösungen erhöhen die Produktivität der Außen- und Innendienstmitarbeiter im Hoch- und Tiefbau und bei Inspektionsprojekten von Straßen, Kreuzungen, Hügelmassen, Topographien, Rohrleitungen, Industrieanlagen, Brücken, Landvermessung, Gebäudefassaden, Bahnlinien, Versorgungsinfrastruktur und mehr.

Die Kernkompetenz von Datumate wird durch ein Team aus erfahrenen Bau-und Vermessungsexperten bereitgestellt. Die Nahphotogrammetriesoftware von Datumate erhielt die Auszeichnung als "Most Innovative Product of GeoForm".

