Seitenblicke Magazin exklusiv: Nina Hartmann über ihr Dating-Leben

Wien (OTS) - Als siebenjähriges Mädchen träumte sie vom eigenen Pferd: 25 Jahre später erfüllt das Seitenblicke Magazin Kabarettistin Nina Hartmann ihren Traum für einen Tag – beim Reiten mit den Zucht-Haflingern am Winterstellgut in Salzburg.

„Was mir am Reiten immer so gefallen hat“, sagt sie, „ist das Gefühl von unermesslicher Freiheit.“ Auch privat genießt die 34-Jährige ihre Freiheit. „Im Augenblick bin ich Single – aber ich bin fleißig am Daten!“, erzählt sie über ihr Liebesleben. „Wenn sich dabei eine langfristige Beziehung ergibt – sehr gern.“ Verwundert zeigt sich Nina Hartmann allerdings, wenn Männer sich bei Dates auf ihre Rechnung einladen lassen. „Ich mag es, wenn ein Mann ein Gentleman ist und eine Frau hofiert. Ich fühle mich gern als Frau. Und ich finde es geil, wenn der Mann der Mann ist.“

Die ganze Story – morgen im neuen Seitenblicke Magazin.

