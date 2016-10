Geschäftsmodelle des Tourismus sind im Umbruch

Österreichs Tourismusmanager diskutierten beim BÖTM-Topseminar selbstkritisch über die Neuausrichtung der Branche. Rollen und Grenzen müssen neu gedacht werden.

Bad Waltersdorf (TP/OTS) - Die Digitalisierung wird die Tourismusbranche in den nächsten Jahrzehnten grundlegend verändern. Gäste wollen sich heute auf die Schnelle „entschleunigen“ und suchen smarte Lösungen in einer immer komplexeren Welt. Das stellt die Tourismusorganisationen vor große Herausforderungen. Sie müssen im Spiel der globalen Veränderungen am Ball bleiben. Mit denselben Mitteln müssen mehr Aufgaben bewältigt werden. Um dieses Problem zu diskutieren, lud der Bund Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) zum dreitägigen Top-Seminar. Über 60 Tourismusmanager aus den verschiedenen Bundesländern konnten Präsident Josef Schirgi und Seminargestalter Markus Kofler nach Bad Waltersdorf locken, um mit geladenen Fachexperten der Frage nachzugehen, welche Wege der Tourismus in Zukunft beschreitet.

Technik gibt den Tackt vor

Neue Medien haben die klassische Werbung verändert. Touristiker sollen mit „Snack Content“ arbeiten und mit sogenannten „Vine Videos“ in wenigen Sekunden Lust auf Urlaub machen. Die Technik gibt den Tackt vor. Ein Beispiel ist auch das „Gaming“, das zum Breitensport geworden ist. „42 Prozent der Deutschen sind Gamer“, sagt Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer des ESB Marketing Netzwerk. Er weist darauf hin, dass gerade hier ein enormes Potential für Destinationen liegt. Touristiker müssen sich überlegen, wie sie den verspielten Gast mit virtuellen Erlebnissen erreichen, bevor er ganz real im Urlaubsort eintrifft.

Laut Petra Stolba, der Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW), werden die nächsten Jahre fundamentale Entwicklungen mit sich bringen. Dabei stehen die Partner vor keiner einfachen Aufgabe. Denn Österreich beheimatet mit der ÖW, neun Landesorganisationen, 90 Destinationen und 1600 Tourismusverbänden eine bunte Vielfalt an touristischen Organisationen, in der jeder auf seine eigene Vermarktung fokussiert ist. „Der Gast denkt aber nicht in Bundesländern und Regionsgrenzen“, gibt Stolba zu bedenken. Die Fragestellung wird daher lauten, wie man künftig noch effizienter zwischen Produkt und dem Markt vermitteln wird können. Komplexe Probleme erfordern jedoch eine differenzierte Herangehensweise. „Solange das West-Ost-Gefälle der Tourismuslandschaft Österreichs noch so stark ausgeprägt ist, kann es keine einfache Patentlösung geben, mit der alle zufrieden sind.“

Neue Rollen und Aufgaben

Dass es oft zu Doppelgleisigkeiten in Punkto Marktauftritt kommt, davon ist auch Gernot Memmer, der Geschäftsführer der Tourismusberatung Kohl und Partner, überzeugt. Immer noch sehen sich Tourismus Management Organisationen (DMO) mit falschen Erwartungshaltungen konfrontiert. Sie werden als Bettenfüller und Verkaufsmaschine gesehen. „DMOs entwickeln sich in Zukunft zu Kompetenzzentren, die Produktentwicklung und das Erlebnisdesign vorantreiben“, sagt Gernot Memmer. Das klassische Marketing sieht der Experte künftig als einen kleinen Bereich von DMOs. „In Zukunft wird man politische Grenzen neu denken müssen. Denn die Grenzen setzt der Gast.“

Wie sich der Wandel bereits in der Praxis auswirkt, das verdeutlicht Josef Schirgi, der Präsident des BÖTM und TVB-Geschäftsführer von Serfaus-Fiss-Ladis. „Wir haben mittlerweile sechs Mitarbeiter, die nichts anderes mehr machen, als sich mit dem digitalen Thema zu beschäftigen. Was heute aktuell ist, ist morgen schon wieder alt“, so Schirgi. Er sieht den Trend als Chance, gibt aber auch zu bedenken, dass es keinen Trend ohne Gegentrend gibt. Die neuen Herausforderungen bedeuten viel Arbeit, aber Seminare wie dieses garantieren, dass Österreich in Sachen Tourismus auch weiterhin am neuesten Stand bleibt.

Schirlbauer folgt Perktold als Generalsekretär

In der Generalversammlung am 7. Oktober 2016 im Quellenhotel in Bad Waltersdorf wählte der BÖTM seinen Vorstand. Neu hinzugekommen ist Mag. Christian Schirlbauer (Ferienregion Attersee-Salzkammergut). Er folgt Katrin Perktold, die sich in der Funktion als Generalsekretärin seit 2008 für die Interessen der österr. Tourismusmanager einsetzte. Der neue Vorstand: Präsident Josef Schirgi (Serfaus-Fiss-Ladis), Vizepräsident Mag. Andreas Purt (Mostviertel), Generalsekretär Mag. Christian Schirlbauer (Attersee-Salzkammergut), Seminargestalter sowie Bildungsreferent MBA Markus Kofler (Alpbachtal Seenland) und Finanzreferentin Mag. Renate Ecker (Zell am See Kaprun).

Der BÖTM ist die Interessensvertretung der österreichischen Tourismusmanager, der als Plattform für Weiterbildung sowie Wissens-und Erfahrungsaustausch agiert.

