Q4 Inc. übernimmt Europas führenden IR-Quote-, Chart- und News-Anbieter Euroinvestor IR Solutions

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - - EuroInvestor IR Solutions wird von über 600 gelisteten europäischen Unternehmen wie HSBC, HTC, SKY, Philips und Shell zur Bereitstellung von interaktiven Charts, Tools und News-Anwendungen auf deren Investoren-Websites genutzt.

- Die einzigartige Technologie von EuroInvestor IR Solutions unterstützt über 45 weltweite Börsen in 21 Sprachen.

- Die Übernahme wird das Produktangebot von Q4 vergrößern und die globale Reichweite und den Wert der markführenden Services für Investoren-Website-Plattformen, Webcasting, IR-Desktops und Börsenüberwachung mit globaler Datenerfassung und mehrsprachigem Support erweitern.

- Die Übernahme von Euroinvestor IR Solutions festigt die vorherrschende Position von Q4 als am schnellsten wachsender Anbieter von IR-Produkten und -Services in Nordamerika, Europa und Großbritannien. Mit nun über 1200 globalen Kunden ist Q4 bestens aufgestellt, um seinen starken Wachstumskurs in 2017 und darüber hinaus fortzusetzen.

Q4 Inc., ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Investor-Relations- und Kapitalmarktlösungen, hat heute seine Übernahme von Euroinvestor IR Solutions bekanntgegeben, Europas führendem Anbieter interaktiver Quote-, Chart- und News-Anwendungen für Investor-Relations-Websites.

Die neu gebildete Tochtergesellschaft wird Q4 Euroinvestor heißen (http://www.q4euroinvestor.com). Ihr Hauptsitz, Managementteam und Personal wird sich weiterhin in Kopenhagen (Dänemark) befinden. Das Unternehmen plant zudem eine Personalaufstockung, um den Kundenerfolg, den Support und die Vertriebsteams weiter zu stärken, und demnächst Büros in Großbritannien und Frankreich zu eröffnen.

"Mit Euroinvestor IR Solutions gewinnt Q4 globale Technologie und einen der führenden europäischen Anbieter von Quotes, Charts und News-Apps für Investor Relations hinzu", erklärte Darrell Heaps, CEO, Q4. "Wir sehen das als enorme Chance. Die Übernahme wird nicht nur unser Wachstum beschleunigen, sondern auch den Wert unserer anderen Angebote steigern und es uns ermöglichen, mit jedem gelisteten Unternehmen in jedem Land weltweit zu arbeiten. Für Q4 ist das eine bahnbrechende Chance."

"Gelistete Unternehmen in Europa und der Welt kommunizieren inzwischen hauptsächlich über ihre Websites und mobilen Anwendungen", erklärte Carsten Bach, Euroinvestor IR Solutions, General Manager. "Mit Q4 werden wir schneller wachsen und unseren bestehenden und neuen Kunden die gesamten Services für Investoren-Websites, Webcasting, Desktop und Shareholder-IDs anbieten können. Das ist eine spannende Zeit für uns und unsere Kunden."

Euroinvestor IR Solutions wurde 2003 von Euroinvestor.com A/S zur Bereitstellung von Quotes und Charts an europäische Kunden gegründet. In den vergangenen 13 Jahren hat das Unternehmen seine Technologieplattform erweitert und bietet nun eine Vielzahl von Quote- und Chart-Anwendungen an, darunter Interaktive Charts, Mini-Notierungen, XML- und JSON-Feeds, Investitionsrechner, historische Preisabfragen, Benchmark-Tabellen, neueste Trades, News über behördliche Bestimmungen, E-Mail-Benachrichtigungen, Konsensprognosedaten, interaktive KPIs, Factsheets und mobile Apps und APIs.

Die Plattform unterstützt 45 weltweite Börsen in 21 Sprachen und wird von Q4 genutzt werden, um die verfügbare Reichweite für sein markführendes Investoren-Website-Produkt und für Q4 Desktop zu vergrößern, den ersten, vollständig integrierten Investor-Relations-Desktop der IR-Branche, der Kommunikationstools, Überwachung und Analytik in einem vollfunktionalen IR-Workflow und in CRM-Anwendungen integriert.

Die Übernahme von Euroinvestor IR Solutions festigt die vorherrschende Position von Q4 als am schnellsten wachsender Anbieter von IR-Produkten und -Services in Nordamerika, Europa und Großbritannien. Mit nun über 1200 globalen Kunden ist Q4 bestens aufgestellt, um seinen starken Wachstumskurs in 2017 und darüber hinaus fortzusetzen.

Über Q4 Inc.

Q4 ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Intelligence-Lösungen für den IR-Markt. Tausende Marken weltweit nutzen die Website-, Webcasting-, CRM-, Analytik- und Überwachungslösungen von Q4, um sich besser mit ihren Investoren zu verbinden und die Kapitalmärkte zu verstehen. Im Juni 2016 hat Q4 die erste vollständig integrierte Investor-Relations-Plattform der Branche, Q4 Desktop, gestartet, die Kommunikationstools, Überwachung und Analytik in einem vollfunktionalen IR-Workflow und in CRM-Anwendungen integriert. Q4 hat Büros in New York, Chicago und Toronto. Besuchen Sie http://www.q4inc.com, um mehr zu erfahren.

Über Euroinvestor IR Solutions

Euroinvestor IR Solutions hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen (Dänemark), und ist eine Tochtergesellschaft von Euroinvestor.com A/S, eines der führenden Online-Media-Unternehmen Skandinaviens. Mit seinem Engagement für Innovation, Zuverlässigkeit und exzellenten Service konnte das Unternehmen sich einen Ruf als einer der führenden europäischen Anbieter exklusiver IR-Produkte erwerben und hat über 600 bekannte Kunden weltweit.

