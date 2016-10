IV-Familie für Inflationsanpassung des NÖ Pflegekindergeldes - Valorisierung aller Familien bezogenen Leistungen notwendig

Namens der IV-Familie begrüßt Präsident Grubner ausdrücklich die von der NÖ Landesregierung geplante Inflationsanpassung des NÖ Pflegekindergeldes.

St. Pölten (OTS) - Grubner gibt zu bedenken, dass Erziehungsleistungen im familiären Umfeld grundsätzlich den wesentlich teureren institutionellen Angeboten vorzuziehen seien. „Deshalb unterstützen wir die geplanten Erhöhungen vollinhaltlich. Darüber hinaus fordern wir, dass die NÖ Familienleistungen regelmäßig inflationsangepasst werden und verweisen auf die entsprechende, von allen NÖ Familienorganisationen mitgetragene, einstimmig gefasste Resolution.“

Resolution der IV-Familie vom 15.2.2015: Valorisierung der Familien bezogenen Leistungen in NÖ

‚Bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Budgetansatzes fordert die Interessenvertretung der NÖ Familien von der NÖ Landesregierung […], die Familien bezogenen Leistungen und alle dazugehörenden Einkommensgrenzen inflationsbedingt […] zu erhöhen.

Um ein Zeichen der Wertschätzung für Familien in NÖ zu setzen, ersucht die Interessenvertretung der NÖ Familien die NÖ Landesregierung auch zukünftig die Familien bezogenen Leistungen und alle dazugehörenden Einkommensgrenzen inflationsbedingt anzupassen. Der Prozentsatz wäre entsprechend den Daten von Statistik Austria jährlich neu zu verhandeln.‘

In diesem Zusammenhang äußert Grubner sein Bedauern darüber, dass in den vergangenen Jahren bewährte niederösterreichische Familienleistungen gekürzt oder auch gestrichen wurden. „Dies schmerzt uns vor allem deshalb, weil wir um den Zusammenhang von sozialer Stabilität und dem Gelingen von Familien wissen, die finanziell in der Lage sein müssen, ihre großen Anforderungen zu meistern“, so Grubner abschließend.

