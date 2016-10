AVISO: BM Sonja Hammerschmid verleiht den Bildungspreis der B&C Privatstiftung

Wien (OTS) - Bildungsministerin Sonja Hammerschmid kürt am 18. Oktober aus 20 FinalistInnen die drei Siegerprojekte für den Bildungspreis der B&C Privatstiftung.

Mit dem Bildungspreis der B&C Privatstiftung werden Projekte zur Forschungsvermittlung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ausgezeichnet. Dieser ist mit insgesamt 150.000 Euro dotiert: Die besten pädagogischen Konzepte und Projekte werden mit einem Preisgeld von 30.000 Euro prämiert (1. Preis: 15.000 Euro, 2. Preis: 10.000 Euro, 3. Preis: 5.000 Euro). Zusätzlich stellt die B&C Privatstiftung einen bundesweiten Projektfördertopf in Höhe von 120.000 Euro zur Verfügung, um eine Umsetzung dieser Projekte österreichweit zu ermöglichen. Damit ist der in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung vergebene Preis Österreichs größter Pädagogikpreis.

Wann: Dienstag, 18. Oktober 2016, 13.00 Uhr – 15.00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Bildung, Minoritenplatz 5, 1010 Wien, Audienzsaal

Programm:

13:00 Uhr: Präsentation der finalen Projekte im Rahmen einer Ausstellung im Foyer

14:00 Uhr: Feierlicher Festakt mit Preisverleihung durch Bundesministerin Dr. Sonja Hammerschmid

15:00 Uhr: Ausklang, Networking, Buffet, Möglichkeiten für Interviews

