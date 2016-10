AVISO: Neue Fakten für die Steuerpolitik

Respekt.net und WU Wien legen erstmals eine detaillierte Berechnung der Gesamtabgabenlast für Einzelpersonen und Haushalte vor

Wien (OTS) - Was das Finanzministerium nicht veröffentlicht, schaffen der Verein Respekt.net und die WU Wien im Teamwork: Erstmals gibt es umfangreiche Berechnungen zu den Einkommensquellen, Konsumausgaben und insgesamt gezahlten Abgaben nach Perzentilen der österreichischen Haushalte und Einzelpersonen. Die Daten vertiefen die 2016er WIFO Studie „Umverteilung durch den Staat“. Diese Berechnungen waren bis dato für Österreich nicht möglich, weil die notwendige Datenbasis nicht vorhanden war.

Die Lücke in der öffentlichen Bereitstellung der Daten schließt diese Studie. Sie verbindet bestehende Befragungsdaten (die Vermögenserhebung der Österreichischen Nationalbank und die Konsumerhebung der Statistik Austria) mit den Daten von steuernzahlen.at des Vereins Respekt.net und kommt zu einer noch nie dagewesenen integrierten Analyse der Gesamteinkommen und -abgaben. Das ermöglicht eine fundierte, faktenbasierte steuerpolitische Diskussion frei von Klischees und Vorurteilen.

- Prof. DDr. Christian Köck, Vizepräsident Respekt.net

- Dr. Stefan Humer, Economics of Inequality, Wirtschaftsuniversität

Wien

- Dr. Mathias Moser, Economics of Inequality, Wirtschaftsuniversität

Wien



Datum: 18.10.2016, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



